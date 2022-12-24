Motorola Moto G13’ün tasarımı ortaya çıktı

Motorola Moto G13, bu ayın başlarında NBTC sertifikası aldı, ancak ne zaman resmi tanıtımının yapılacağını henüz bilmiyoruz. Motorola‘dan Moto G13 hakkında daha fazla ayrıntı beklerken, G13’ün tasarımını net bir şekilde gösteren bir görsel çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Motorola Moto G13, ekranın ortasında yer alan bir selfie kamera kullanıyor ve arkada bir LED flaş ve iki kamera barındıran dikdörtgen bir kamera kurulumu ile geliyor. Telefonun ayrıca, ana kameranın 50 MP sensör kullandığını gösteren bir metin de kamera modülünün hemen altında yer alıyor.

Moto G13’ün sağ tarafındaki kenarda ses düğmesi ve güç düğmesi bulunur ve alt kısımda ise USB-C bağlantı noktasının yanı sıra mikrofon ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Kaynak, Moto G13’ün donanım tarafında hangi CPU’ya ya da RAM bilgisine sahip olduğunu açıklamıyor, ancak render sızdırıldığına göre, geri kalan detaylarının yakında ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz.