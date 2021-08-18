Motorola Moto G50 5G, Dimensity 700 İşlemciye Sahip Olacak

Motorola, bu yılın başlarında Moto G50 adlı bir telefon piyasaya sürdü. 5G telefon, ilk olarak Mart ayında Avrupa’da piyasaya sürüldü. Şimdi Motorola, Moto G50 5G adını verdiği ve biraz farklı özelliklere sahip başka bir modeli duyurmayı planlıyor.

Telefon genel olarak aynı tasarıma sahip diyebiliriz. Bir diğer tasarım değişikliği, şimdi yan tarafta bulunan ve güç düğmesi olarak ikiye katlanan parmak izi tarayıcısı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen modelin arkasında tarayıcı bulunuyor.

Moto G50 5G, kalın çeneli bir su damlası çentikli ekrana sahip olacak. Cihazın sağ kenarında bir sesli asistan tuşu, bir ses seviyesi düğmesi ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor ve Dimensity 700 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Cihazın arka paneli dokulu bir görünüme sahip plastikten yapılmış. Sol üst köşesinde, 48 megapiksel ana kamera, iki yardımcı kamera ve bir LED flaş ünitesi barındıran kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Alt kenarında 3,5 mm ses jakı, mikrofon, USB bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası yer alıyor.

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