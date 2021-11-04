Motorola Moto G51, Snapdragon 480+ yonga setine sahip ilk telefon

Motorola, yerel operatör China Mobile ile ortaklaşa Çin’de yeni Moto G51 akıllı telefonunu duyurdu. Resmi olarak Qualcomm’un yeni Snapdragon 480+ yonga setine sahip ilk telefonu ve büyük bir pil ve ekranın yanı sıra cazip bir fiyat etiketi ile geliyor.

Moto G51, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve selfie kamerası için tek bir delik ile 6.8” LCD etrafında inşa edilmiştir. Arkada, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP derinlik modülü ile çevrili 50MP ana sensörlü üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Motorola, Moto G51’i Dolby stereo hoparlörlerle donattı. Pil 5.000 mAh kapasiteye sahip ancak yalnızca 10W şarjı destekler. Yazılım tarafında, Moto G51, çok sayıda özelleştirme seçeneğine sahip, yoğun şekilde uyarlanmış bir Android 11’un üzerine kurulu MYUI 2.0 arayüzü ile birlikte geliyor.

Telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunuluyor. Moto G51 şu anda China Mobile müşterilerine özeldir ve her iki SIM kartta da 5G ağlarını destekler.

Moto G51’in fiyatı yaklaşık 200€ civarındadır.