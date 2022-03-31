Motorola Moto G52 teknik özellikleri sızdırıldı: 6.55″ OLED ekran, Snapdragon 680 yonga seti

Yaklaşık 6 ay önce Motorola Moto G71, G51, G41 ve G31 akıllı telefon modelleri tanıtıldı, şimdi yeni bir döngü başlıyor. Moto G22‘nin bu ayın başlarında resmiyet kazandığını gördük. Şimdi ise bir sızıntı kaynağı G52 ile ilgili bazı detayları paylaştı.

Motorola Moto G52, Moto G51 5G‘nin devamı gibi gelmiyor. Ayrıca 5G’yi desteklemiyor. Aslında o kadar farklı ki daha çok yükseltilmiş bir Moto G41‘e benziyor.

Telefon, Snapdragon 662 yonga setinin 6 nm’lik bir yenilemesi olan Snapdragon 680 tarafından desteklenecek. Bu, aslında G51 5G içindeki Snapdragon 480+’dan daha az yeteneklidir – Cortex-A73/A53’ten türetilmiş çekirdeğe (a76/A55’e karşı) sahiptir ve Adreno 610 (619’a karşı), artı yalnızca 4G modem. 480+’nın tek dezavantajı, üzerine inşa edildiği eski 8 nm mimarisidir ve bu da onu daha az verimli hale getirir.

Yonga seti, 4 GB RAM veya 6 GB RAM ve 128 veya 256 GB depolama ile eşleştirilecek ve kutudan Android 12 çalışır halde çıkacak.

Devam edersek, Moto G52’nin FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç P-OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Bu, G51 5G’nin 6.8” 120 Hz IPS LCD’sinden neredeyse tamamen farklıdır.

Kamera bölümü, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile birleştirilmiş arkada 50 MP ana modül içerir. 16 MP selfie kamerası ekran orta üzerinde yer alan delikte karşımıza çıkıyor. Bu, aslında G51 5G kamera kurulumuna çok benziyor.

Son olarak, telefon 5.000 mAh pil ile gelecek (hızlı şarj hakkında henüz bir bilgi yok). Gövde, toza ve sıçramaya karşı dayanıklılık açısından IP52 olarak derecelendirilecek ve yukarıdaki görüntüye bakılırsa, stereo hoparlörlere sahip olacak.

Motorola Moto G51 5G‘nin yaklaşık satış fiyatı 230 €’dur, ancak şu anda şirketin resmi sitesinde 190 €’ya düştü. Yeni Moto G52’nin aynı fiyat kategorisinde yer alacağını öngörebiliriz.