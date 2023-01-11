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Motorola Moto G53 Yakında Küresel Pazarda Satışa Çıkacak!

Motorola Moto G53, hem teknik özellikler hem de tasarım açısından Çinli muadilinden çok uzak. Çin versiyonunda görülen Snapdragon 480+ işlemci yerine yeni bir Snapdragon 4 Gen 1 işlemci ile gelebilir. Telefon, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP ön kameraya sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Motorola kısa süre önce Çin’de Moto G53 olarak adlandırılan ekonomik bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Aynı ada ancak farklı özelliklere ve tasarıma sahip bir cep telefonunun yakında küresel pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

Son zamanlarda çeşitli sertifika sitelerinde tespit edildi BIS Hindistan, FCC ve TDRA dahil olmak üzere birçok sitede ortaya çıktı. En son güncellemede, küresel Moto G53, yakında piyasaya sürüleceğini ima eden zorunlu GCF sertifikasını da aldı.

XT2335-1 model numarasına sahip bir Motorola akıllı telefon, GCF (Global Sertifikasyon Forumu) web sitesinde tespit edildi. Önceki listelere göre, bu model numarası Moto G53’ün global versiyonu olabilir. 

Liste, cihazın herhangi bir özelliğini açıklamadı, ancak yakında piyasaya sürüleceğini ima ediyor. Bunu yazarken, Motorola’dan bir onay almadık. Fakat çok yakında resmi bir açıklama da bekliyoru,.

Belirtildiği gibi küresel Moto G53, hem teknik özellikler hem de tasarım açısından Çinli muadilinden çok uzak. Çin versiyonunda görülen Snapdragon 480+ işlemci yerine yeni bir Snapdragon 4 Gen 1 işlemci ile gelebilir. Telefon, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP ön kameraya sahip olacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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