Motorola Moto G71 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Moto G71 5G, piyasaya çıktı. Geçen ay şirket, Snapdragon 480’e sahip, Moto G51 5G‘yi tanıttı. Şimdi ise G71, Snapdragon 696 destekli telefonu olarak geldi. 5G bantları, Android’in stoka yakın bir sürümü, AMOLED ekran; 50 megapiksel üçlü kamera kurulumu ve büyük bir pil gibi temel özellikler vaat ediyor.

Moto G71 5G

Moto G71 5G, 700 parlaklık nit ve DCI-P3 renk gamı için; teklifler Tam HD + çözünürlüğe kadar üreten bir 6.4 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ancak, yalnızca 60 Hz’lik normal bir yenileme hızını destekliyor. Ayrıca telefon, Android 11‘in stoka yakın bir sürümünde çalışıyor ve ThinkShield for Mobile adlı işletme düzeyinde bir güvenlik özelliği ile birlikte geliyor. Yerleşik My UX UI, cihazda basit özelleştirmeler için destek sağlıyor.

Snapdragon 695 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB yerel depolama ile birlikte geliyor. Ek depolama için özel bir microSD kart yuvasına sahip. Ayrıca cihaz, neyse ki 33W TurboCharge teknolojisini destekleyen 5.000 mAh pil ile dolu.

Moto G71 5G’nin arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 118 derecelik FOV’a sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor. Ultra geniş lens, derinlik sensörüyle geliyor.

Selfie’ler için cihaz 16 megapiksel ön kamera ile geliyor. G71 5G, IP52 su geçirmez yapıya sahip ve 5G destekli çift SIM, Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler vaat ediyor. Neptune Green ve Arctic Blue renk seçeneğiyle satışa çıkan telefon, 256 dolar fiyat etiketine sahip.