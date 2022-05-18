Motorola Moto G71s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen hafta Motorola, Moto G82‘yi tanıttı. Şimdi şirket G71s’i sessiz sedasız piyasa sürdü. Ancak teknik özelliklere hızlı bir bakış, neredeyse aynı telefon olduğunu gösteriyor. İsim değişikliğine neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak bunun geçen yılki orijinal G71’e göre küçük bir yükseltme olduğunu biliyoruz. Gelin bu telefona yakından göz atalım.

Motorola Moto G71s

Moto G71s’in AMOLED ekranı, orijinalinde 6,4 inçten 6,6 inç’e yükseldi. Ayrıca yeni panel, FHD+ çözünürlüğünü korurken 120Hz yenileme hızı (60Hz’den yukarı) vaat ediyor. Ekran, DCI-P3 ve NTSC renk ve DC karartmayı %100 kapsıyor. Telefonda, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörle de yer alıyor.

Bunun dışında telefon G71s hala Snapdragon 695 işlemciden güç alıyor. Bu, daha düşük kapasite seçeneklerini ve 128 GB depolama alanını atlayarak 8 GB RAM’de başlıyor. Telefon Android 12 desteği taşıyor. Daha büyük ekrana rağmen, pil kapasitesi 5.000 mAh‘de aynı ve 33W’da şarj hızı da aynı. Kamera çıkıntısı dışında telefon, 8 mm kalınlığında.

Arkadaki kameralar, OIS ve 4’ü 1 arada piksel gruplamalı bir sensör (1.28µm piksel için) içeren 50MP ana modülden başlayarak aynı kalıyor. Yanında 8MP ultra geniş açılı (121 derece) kamera ve 2MP makro kamera var.

Öndeki 16 MP selfie kamerası, etkileyici derecede geniş bir 105 derece merceğe sahip. Motorola bunu vlog için bir telefon olarak gördüğü için ön ve arka kameraları kullanarak video çekebiliyor. Telefonun fiyatı 250 dolardan başlıyor.