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Motorola Moto G72, piyasaya sürülmeden önce göründü

Sızdırılan Motorola Moto G72 görüntülerinden de anladığımız üzere Moto G72, bir ekran parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Ayrıca en az üç renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek – Mavi, Siver ve Gri/Siyah. Bu özel renderlar sayesinde telefonun arka kısımda üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu da görebiliyoruz.

Ahmet Ekinler

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Motorola Moto G72, piyasaya sürülmeden önce göründü

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Motorola Moto G72‘nin bu ayın sonunda piyasaya sürüleceği söyleniyor, ancak şirketin bir sonraki orta sınıf telefonu ile ilgili bilgiler oldukça az. Doğal olarak, geçen yıldan itibaren Moto G71 üzerinde en azından mütevazı bir yükseltme beklenebilirdi ve şimdi @OnLeaks ve Pricebaba bize cihaza ilk iyi bakışı ve donanım özellikleri açısından ne bekleyebileceğimize dair bir ipucu veriyor.

İlk görüntü, normal toz ve su korumasının bu telefonda olacağını gösterirken, ikincisi, ekran altı parmak izi okuyucusu verilen ön taraftaki OLED panelini temel olarak onaylıyor.

Üçüncü görüntü, cihazı üç farklı renkte ve yakın zamanda duyurulan Motorola Edge 30 serisiyle uyumlu bir kamera adasını gösteriyor. Adanın içerisinde üç kamera var ve bazıları ana sensörün, 8MP ultra geniş lens ve 2MP derinlik veya makro kamera ile birleştirilmiş 108MP olacağına inanıyor. Ön tarafta bir 16MP sensör bulunur.

Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile gelecek. Tüm bu özellikler doğrulanmadı, bu yüzden henüz hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyin.

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KaynakGsmarena

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