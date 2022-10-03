Motorola Moto G72 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, Moto G72’yi Hindistan’da resmi olarak piyasaya sürdü. Lenovo’nun sahip olduğu markanın en yeni telefonu, yüksek megapiksel kamera, yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran ve devasa bir pil ile geliyor. İlginç bir şekilde, yalnızca 4G bütçeli akıllı telefon, tasarımını Edge 30 serisiyle paylaşıyor.

Motorola Moto G72

Moto G72, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 10 bit renk derinliğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir OLED ekran etrafında inşa edilmiş. Ortalanmış delikli ekran, HDR10, DCI-P3 renk gamı ​​ve 576Hz‘e kadar dokunmatik örnekleme hızı (yazılım tabanlı) için destek sunuyor. Ayrıca altında bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihaz, LPDDR4x RAM ve uMCP depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti desteği taşıyor. Motorola’nın My UX dış görünümü ile Android 12 işletim sistemine sahip. Şirket, tek bir Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi vaat ediyor.

Telefon, 108MP ana sensör, 8MP ultra geniş birim ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi ile geliyor. Ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kameraya sahip.

IP52 dereceli telefon, 33W hızlı kablolu şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pil barındırıyor. Ayrıca Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor.

Moto G72’deki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC ve USB Type-C bulunuyor. Son olarak, 160,5 x 74,4 x 7,9 mm boyutlarında ve 166 gram ağırlığında. Göktaşı Grisi veya Kutup Mavisi renklerle gelen telefon yaklaşık 230 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı.