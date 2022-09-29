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Motorola, Moto G72’yi 3 Ekim’de piyasaya sürecek

Ahmet Ekinler

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Motorola, Moto G72'yi 3 Ekim'de piyasaya sürecek

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Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştiren bir sektör olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle profesyonel oyuncular ekipmanları...

Moto G72 bu haftanın başlarında ortaya çıktı ve şimdi Motorola lansman tarihinin 3 Ekim olacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra Moto G72 içim, Flipkart’ta temel özelliklerini ve tasarımını ortaya koyan bir açılış sayfası vardı. 6GB RAM ve 128GB depolama ile birleştirilmiş bir Helio G99 ile güçlendirilecek. OLED ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı olacak.

10-bit ekranın kendisi 120Hz yenileme hızını ve 576Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyecektir. HDR10 desteği ve 1300 nit maksimum parlaklık ile gelecek.

Arkadaki ana kameraya ultra geniş ve makro birimler eşlik edecek. Moto G72, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere sahip olacak ve Android 12 çalıştıracak.

Moto G72, 33W şarj destekli 5.000 mAh pilden güç alacak ve temel su ve toz koruması için IP52 derecesine sahip olacak. Telefon, resimlerde daha çok Siyah ve Yeşil gibi görünse de Meteorite Gri ve Kutup Mavisi olmak üzere iki renkte gelecek.

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KaynakGsmarena

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