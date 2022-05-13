Motorola Moto G82 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo’ya ait Motorola markası bugün, Motorola Edge X30 Champion Edition‘ın yanı sıra orta sınıf Motorola Edge 30’u duyurduğu bir lansman etkinliği düzenledi. Şirket ayrıca Moto G serisi altında orta sınıf bir model duyurdu. Gelin yeni Moto G82 akıllı telefonuna yakından bir göz atalım.

Motorola Moto G82

Motorola’nın akıllı telefonları şık tasarımlarıyla göze çarpıyor ve G82 de oldukça iyi bir tasarıma sahip. Akıllı telefon, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü modellere benzer havalı bir tasarımla geliyor. Cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,6 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran ayrıca her tarafta ultra ince çerçevelere sahip. Boyut olarak 160,89 x 7,99 x 74,46 mm ölçülerinde olan cihaz, 173 gram ağırlığında.

Arka panel, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G ve Edge modellerinde gördüğümüze benzer dokulu bir tasarım kullanıyor. Cihaz, bu yıl piyasaya çıkan önceki Moto G ve Edge modellerine benzer bir modül ile arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. Moto G82, Meteorite Grey ve White Lily tonlarında satışa çıkacak. Cihaz ayrıca IP52 dereceli suya dayanıklı bir yapıya sahip.

Teknik Özellikler ve Fiyat

Moto G82, 6 GB RAM destekli bir Snapdragon 695 işlemciye sahip. Ve yerleşik 128 GB depolama alanı var. İşlemci bir 5G yonga seti ile geliyor ve ayrıca Bluetooth 5.1 desteği getiriyor.

Moto G82, 5000 mAh pile sahip ve 30W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Arayüz için G82, Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon ayrıca güç düğmesinin altına gömülü bir yan parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor.

Kamera açısından Motorola Moto G82, OIS ve Quad Pixel teknolojisine sahip 50MP f/1.8 sensörle geliyor. Ana kameraya 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera yardımcı oluyor. Selfie için ön taraftaki delik açıklığına yerleştirilmiş bir 16MP sensör var.

Fiyata gelince, Motorola Moto G82, Avrupa, Latin Amerika ve Asya’daki belirli pazarlarda satışa çıkacak iyi bir fiyat etiketi taşıyor. Telefonun fiyatı 330 euro.