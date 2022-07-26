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Motorola Moto Razr 2022 Gümbür Gümbür Geliyor

Motorola'nın merakla beklenen katlanır telefonu 50 megapiksel (ana) + 13 megapiksel (ultra geniş) çift kamera kurulumuyla gelecek. Ön tarafta, selfieler için 32 megapiksel kameraya sahip olacak. 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama vaat edecek.

Ayşen Sıla

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Motorola, Moto Razr 2022’yi 2 Ağustos’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon, şirketin katlanır telefon portföyüne son eklenen ürün olacak. Motorola henüz Moto Razr 2022 özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı.

Ancak bugün bir Weibo gönderisiyle akıllı telefonun en yeni Snapdragon 8+ Gen1 işlemci tarafından destekleneceğini duyurdu. Şirket bir süredir yeni akıllı telefonundan bahsediyor. Bu vesileyle telefonun bazı kamera özelliklerini biliyoruz.

Moto Razr 2022’nin 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç P-OLED FHD+ katlanır ekrana sahip olduğu da ortaya çıktı. Arkasında oyun oynamak için de kullanılabilecek 3 inçlik bir kapak ekranı olacak.

Kameralara gelince, cihaz 50 megapiksel (ana) + 13 megapiksel (ultra geniş) çift kamera kurulumuyla gelecek. Ön tarafta, selfieler için 32 megapiksel kameraya sahip olacak. 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama vaat edecek.

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KaynakThe Overview World

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