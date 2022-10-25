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Motorola Moto Razr 2022 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Moto Razr 2022, bugünden (25 Ekim) itibaren Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak, ancak marka henüz kesin ayrıntıları doğrulamadı. Bazı ülkeler bunu ilk günden alıyor, bazıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Ahmet Ekinler

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Moto Razr 2022

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Çin’deki ilk çıkışından yaklaşık üç ay sonra, Moto Razr 2022 nihayet belirli Avrupa pazarlarından başlayarak uluslararası bir sürüme kavuşuyor. Snapdragon 8+ Gen 1 kapaklı katlanabilir, 8GB RAM ve 256GB depolama modeli için 1.200 € karşılığında perakende satış yapacak. Motorola, şu an için çıkış tarihini paylaşmaya hazır değil, ancak bunun yeterince yakında açıklanmasını bekleyebiliriz. Moto Razr 2022, hala tek bir Satin Black renginde sunuluyor.

Razr 2022, FHD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.7” OLED ekran getiriyor. Yeniden tasarlanmış bir menteşe mekanizması var ve önceki Razr modellerindeki çene artık yok. Ayrıca, ana ekranı açmanıza gerek kalmadan telefonun özelliklerinin çoğuna erişmenizi sağlayan 2,7 inçlik bir OLED kapak ekranına da sahip oluyorsunuz.

Moto Razr 2022

Kamera kurulumunda OIS’li 50MP ana kamera ve 13MP ultra geniş modül var. İki ana kamerayla selfie çekebilir veya ana ekrandaki deliğe yerleştirilmiş 32MP modülünü kullanabilirsiniz. Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB RAM ve 256GB depolama ile birleştirilir. 8/128GB ve 12/512GB modellerinin ilk küresel sunumun bir parçası olmayacağı anlaşılıyor.

Moto Razr 2022 ayrıca Dolby Atmos, eSIM + fiziksel SIM yuvası, IP52 sıçrama derecesi ve 30W şarjlı 3.500mAh pil ile stereo hoparlörlere sahiptir. Yazılım tarafı Android 12 üzerine kurulu Motorola’nın MyUX arayüzü ile gelmektedir.

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