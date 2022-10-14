Motorola Moto X40 Serisi, Yakında Görücüye Çıkacak

Motorola, Aralık 2021’de Çin’de Moto Edge X30‘u dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 1 telefonu olarak duyurdu. Edge markası daha sonra Çin pazarı için bir model sundu. X30, bu yıl Ocak ayında küresel pazarda Motorola Edge 30 Pro olarak yeniden satışa çıktı.

Şirketin bu yılın sonuna kadar Çin’de yeni bir amiral gemisi telefonu piyasaya sürmesi ihtimali var. Bu, iddia edilen bir X serisi amiral gemisi telefonunun Çin’in 3C yetkilisinden onay alması nedeniyle mümkün görünüyor.

3C düzenleyici kurumunun veritabanında XT2301-5 model numarasına sahip yeni bir Motorola telefonu ortaya çıktı. Liste, 68W şarj cihazıyla gönderilebilecek bir 5G telefon olduğunu ortaya koyuyor.

Görünüşe göre bu, Moto Edge X30’un üst modeli olarak bu yıl Aralık ayına kadar piyasaya sürülebilecek bir sonraki X serisi amiral gemisi telefonu olabilir. Bu nedenle, XT2301-5 Çin’de Moto X40 veya benzeri bir adla satılabilir gibi görünüyor.

Moto X40, küresel pazarda Edge 40 Pro olarak yeniden satışa çıkacak. İddia edilen Moto X40 / Edge 40 Pro’nun 165Hz FHD+ OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8 GB / 12 GB RAM, 60 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana) ile gelmesi bekleniyor. + 50 megapiksel (ultra geniş + makro) + 12 megapiksel (telefoto) üçlü kamera ünitesi gibi özellikleri olacak.