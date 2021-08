Motorola One Action, Android 11 Güncellemesi Aldı

PiunikaWeb tarafından yayınlanan bir rapora göre Motorola One Action Android 11 güncellemesi şu anda Brezilya'da yayında. Bu bölgede bile, güncelleme gruplar halinde yayınlanıyor. Bu nedenle, Motorola One Action için Android 11 güncellemesinin dünyadaki her birime ulaşması biraz zaman alabilir.