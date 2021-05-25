Motorola One Action, Android 11 Güncellemesi Aldı

Motorola, Android One akıllı telefonlarıyla tanınan birkaç şirketten biri olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo‘nun satın aldığı marka, Ağustos 2019’da bu girişim kapsamında Motorola One Action adlı bir akıllı telefon duyurmuştu. Duyurulmasından neredeyse iki yıl sonra, bu cihaz şimdi ikinci büyük güncellemesini almaya başladı.

Motorola One Action, 16MP ultra geniş aksiyon kamerasıyla türünün tek örneği bir akıllı telefon olarak satışa sunuldu. Telefon, Android 9.0 Pie ile piyasaya çıktı ve daha sonra geçen yılın başlarında Android 10 güncellemesi aldı.

Telefon, Android One programının bir parçası olduğu için iki Android güncellemesine ve üç yıllık aylık güvenlik yamalarına uygundu. Bu nedenle, Motorola şimdi ikinci büyük işletim sistemi güncellemesi olarak bu cihaz için Android 11’i piyasaya sürüyor.

PiunikaWeb tarafından yayınlanan bir rapora göre Motorola One Action Android 11 güncellemesi şu anda Brezilya’da yayında. Bu bölgede bile, güncelleme gruplar halinde yayınlanıyor. Bu nedenle, Motorola One Action için Android 11 güncellemesinin dünyadaki her birime ulaşması biraz zaman alabilir.