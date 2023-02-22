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Motorola Razr 2023’ün Görüntüleri Sızdırıldı!

Yeni bir kaynağa göre "Juno" kod adlı yeni cihazın, mevcut modeldeki 2,7 inç ekrana kıyasla 3,6 inç veya daha büyük olduğu tahmin edilen bir kapak ekranına sahip olduğu söyleniyor. Yeni Razr'ın ekranı, ince çerçeveleri ve daha az kırışıklığıyla önceki modele benzerken, telefonun görsellerinde bir selfie kamerası görünmüyor. Ancak cihazın, selefi gibi yine de 32 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olması mümkün.

Ayşen Sıla

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Motorola Razr 5G, ic

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Motorola, popüler Razr telefonunun yükseltilmiş bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve yaklaşan model hakkında sızan bilgiler, önceki modelden daha büyük bir kapak ekranına sahip olacağını gösteriyor.

Yeni bir kaynağa göre “Juno” kod adlı yeni cihazın, mevcut modeldeki 2,7 inç ekrana kıyasla 3,6 inç veya daha büyük olduğu tahmin edilen bir kapak ekranına sahip olduğu söyleniyor.

Ayrıca kaynak Razr 2023’ün bazı yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı. Daha büyük kapak ekranına ek olarak, yeni Razr 2023 ayrıca yeniden tasarlanmış bir arka panele sahip olacak.

Motorola-Razr-2023

Panel, altta Motorola ve Razr logolarının bulunduğu mat kadife AG ​​cam ve üstte muhtemelen Gorilla Glass 5 olan parlak cam olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış. Panelin üst kısmı, yükseltilmiş bir kamera adasından panelin sol üst köşesine taşınmış olan cihazın kameralarını barındıracak.

Yeni Razr’ın ekranı, ince çerçeveleri ve daha az kırışıklığıyla önceki modele benzerken, telefonun görsellerinde bir selfie kamerası görünmüyor. Ancak cihazın, selefi gibi yine de 32 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olması mümkün.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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