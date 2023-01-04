Motorola, ThinkPhone’a ait bir teaser yayınladı

Motorola, son birkaç aydır adını duyduğumuz ThinkPhone ile ilgili bir teaser yayınladı. Lenovo’nun sahibi olduğu marka, akıllı telefonun resmini Twitter’da “İş sınıfı yükseltme” başlığıyla paylaştı.

Motorola tarafından paylaşılan görsel, resmi olarak ThinkPhone’un tasarımına dair bize bir fikir veriyor. Arka paneli fiber bir tasarıma sahiptir ve sağ alt köşede “ThinkPhone by Motorola” metni bulunuyor. ThinkPhone ayrıca sol taraftaki çerçeve kırmızı renkli bir düğme ile alüminyum bir çerçeveye sahiptir.

Motorola tarafından paylaşılan resim bize ThinkPhone’un ön yüzünü göstermiyor ancak daha önce sızdırılan renderlar sayesinde akıllı telefonun nasıl göründüğünü biliyoruz.

Motorola, ThinkPhone’un herhangi bir özelliğini henüz açıklamadı, ancak 5 Ocak’ta başlayacak olan CES 2023’te tanıtılması planlandığından, Motorola’nın iş kullanıcıları için akıllı telefonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için 1 günümüz daha var.