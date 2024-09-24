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Katlanabilir telefon piyasasındaki pazar payını artırmaya çalışan Motorola yeni bir cihazını kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor; Razr 50s. Razr serisine yeni girecek olan cihaz serinin en ucuz telefonu olarak ön plana çıkmakta. Geekbench’te listelenen Motorola uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Razr 50s özellikleri belli oldu. İşte, bütçe dostu katlanan telefon arayanlar için uygun bir cihazı olan Razr 50s hakkında bilinenler…

Motorola Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefonu Razr 50s Özellikleri Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Motorola Razr 50s kısa bir zaman önce HDR10+ sertifikası almıştı. Geekbench’te listelenen cihazın bazı özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Razr 50s, Mediatek Dimensity 7300 veya Dimensity 7300X işlemcisi ile gelecek. Mali-G615 MC2 GPU’ya sahip olan yonga setlerinden birini barındıracak olan telefon tek çekirdek testinden 1.040 puan, çok çekirdek testinden ise 3.003 puan almış durumda.

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Motorola Razr 50s performansını kıyaslayabilmek adına Razr 50 versiyonunun aldığı puanlardan bahsedelim; tek çekirdekte 1051 puan, çok çekirdekte ise 3032 puan. Razr 50s modelinin diğer ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda 8 GB’lık bir RAM’e sahip olacağını söyleyebiliriz.

Geekbench’te ortaya çıkan Motorola Razr 50s özellikleri hakkında şimdilik ortaya çıkan bilgiler bu kadar. Yeni, uygun fiyatlı katlanabilir telefon ile standart model arasındaki farklar henüz belli olmuş değil. Yeni bilgiler sızdırıldığında sizlere buradan duyuruyor olacağız.

Ucuz katlanabilir telefon modeli olarak piyasada yer bulacak olan Motorola Razr 50s, elbette serinin diğer modellerinden daha düşük özelliklerde olacak. Marka, hangi niteliklerden fedakarlık edecek merakla bekleniyor. Razr 50s’in özelliklerini tahmin edebilmek adına serideki Motorola Razr 50 modelinin özelliklerinden kısaca bahsedelim…

Razr 50 Özellikleri

Motorola Razr 50 Mediatek Dimensity 7300X yonga setinden gücünü almakta ve 8 GB ile 12 GB’lık RAM opsiyonları sunmakta. 256 ve 512 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile 25 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülen cihaz 33 W hızlı şarj destekli 4200 mAh kapasiteye sahip batarya barındırmakta. Çift kamera kurulumuna sahip olan katlanabilir telefon 50 Megapiksel çözünürlüklü ana sensör ve 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kameraya sahip. 6.9 inç büyüklüğünde FHD+ pOLED panel barındıran Razr 50, 120 Hz yenileme hızı sunmakta.