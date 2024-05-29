Ana Sayfa » Akıllı Telefon Motorola Yeni Katlanabilir Telefonu Razr 50 Geekbench’te Ortaya Çıktı Akıllı Telefon Motorola Yeni Katlanabilir Telefonu Razr 50 Geekbench’te Ortaya Çıktı Emine Emre 1 Görüntüleme

Motorola yeni katlanabilir telefonu Razr 50 Geekbench’te ortaya çıktı. Daha önce Tenna ile 3C sertifikalarını almasıyla gündeme gelen katlanır Motorola telefonun pek çok özelliği ortaya çıktı. Kısa bir zaman içerisinde markanın piyasaya sunmayı düşündüğü Razr 50 ve Razr 50 Ultra modelleri hakkında ortaya çıkan özellikler neler, inceleyelim…

Motorola Yeni Katlanabilir Telefonu Razr 50 Geekbench’te Ortaya Çıktı

Eskiden oldukça popüler olan katlanabilir telefonlar bilindiği üzere son zamanlarda yeni nesil teknoloji ile yeniden piyasaya çıkmaya başladı. Katlanabilir telefonların pazar payı artmaya devam ederken pek çok marka da yeni katlanır telefonlarını üretmeye çalışıyor. Piyasada rüştünü ispatlayan Motorola da pazara yeni iki adet katlanabilir telefonu sunmaya hazırlanıyor; Razr 50 ve Razr 50 Ultra. Öncelikle, cihazların özelliklerinden bağımsız olarak tasarımlarının çok şık olduğunun altını çizelim.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Motorola Razr 50 diğer ismiyle Razr 2024 modeli daha evvel TENAA ve 3C sertifikasını almasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazların performanslarının kıyaslandığı Geekbench’te görüntülendiler. Geekbench’te ortaya çıkan özelliklerden bahsetmek gerekirse öncelikle Razr 50’nin büyük ihtimalle MediaTek Dimensity 7300X işlemcisi ile geleceğini söyleyebiliriz.

MediaTek Dimensity 7300X henüz tanıtılmadı ancak kısa bir zaman için de lanse edilmesi bekleniyor. İşlemcinin 4 tane 2.5 GHz çekirdek ile 4 tane de 2.0 GHz çekirdeğe sahip olması beklenmekte. Kıyaslama platformunda yer alan bilgilere göre Razr 50’nin 8 GB RAM’e sahip olduğu ve Android 14 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülmekte.

Motorola’nın yeni katlanır telefonu çoklu çekirdek puanı 2.751, tek çekirdek puanı ise 1.033 şeklinde. Söz konusu puanlara göre bir kıyaslama yapacak olursak, Snapdragon 6 Gen 1 çip seti performansına benzediğini söyleyebiliriz.

Motorola Razr 50 Özellikleri

Motorola Razr 2024 cihazın sızıntılarla ortaya çıkan bazı özelliklerine değinecek olursak 3,6 inç büyüklüğünde bir OLED panel kapak ekranına sahip diyebiliriz. Kapak ekranı çözünürlüğü ise 1056 × 1066 piksel. Tenna sertifikasına göre ana ekran kısmında ise 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük ile 6,9 inç büyüklüğünde OLED panel yer almakta.

Cihazın arka kamera kurulumu 50 MP’lik ana kamera ve 13 MP’lik ikinci bir kameradan oluşmaktadır. Selfie kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde olan telefon 3950 mAh’lık bir bataryayla gelmekte. Ayrıca Razr 50’nin bataryası 33 W’lik hızlı şarjı desteklemekte.

Razr 50 Ultra modelinde ise 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 4000 mAh batarya özellikleri bulunmakta. İşlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 çip sete sahip olan cihazın ana kamera kurulumunda ise iki adet 50 MP’lik sensör bulunmakta.