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16 Mayıs’ta gerçekleştireceği etkinlikte Motorola üst segment telefonu olan X50 Ultra’yı tanıtacak. Ancak modelin özellikleri lansmandan önce sızdırıldı. Motorola yeni telefonu X50 Ultra özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İşte, 144 Hz hızına sahip OLED ekran teknolojisi ile gelecek olan ve 4500 mAh’lık bataryaya sahip cihazın detayları…

Motorola Yeni Telefonu X50 Ultra Özellikleri

Motorola X50 Ultra aslında markanın daha evvel duyurmuş olduğu bir modelin yeniden markalanmış bir hali. Tasarımı ile dikkat çeken X50 Ultra ahşap bir tarz ile geliyor. Cihazın arka kısmında bulunan kamera adasında, iki tane 50 MP çözünürlüklü ve bir tane de 64 MP periskop kamera olacak şekilde toplamda 3 kamera yer almakta. X50 Ultra selfie kamerası ise 50 MP çözünürlükte. Görüldüğü üzere cihaz kamera özellikleri bakımında oldukça üst seviyede yer alıyor.

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Edge 50 Ultra ile aynı özelliklerde olan X5 Ultra, 6,67 inç büyüklüğünde ve 144 Hz hızında OLED panel ile gelmekte. 4500 mAh değerinde bataryaya sahip olan X50 Ultra’nın 50 W kablosuz ve 125 W kablolu hızlı şarj desteği de bulunmakta. İşletim sistemi kısmında Android 14 yer alan X50 Ultra, işlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 çip seti ile gelmekte. 16GB LPDDR5X RAM’i bulunan cihaz, 1 TB’a kadar da depolama alanı ile gelmekte. Bunların yanı sıra X50 Ultra siyah, bej ve şeftali tüyü olmak üzere 3 renk seçeneği ile sunulacak.

Motorola X50 Ultra Çıkış Tarihi Ne Zaman, Fiyatı Ne Kadar?

Motorola yaptığı bir duyuruda 16 Mayıs 2024’te bir lansman ile X50 Ultra’yı tanıtacağını deklare etti. Bu tanıtım etkinliğinde cihazın tüm özellikleri kullanıcıya tanıtılacak. Henüz X50 Ultra’nın fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Fiyat bilgisinin de tanıtımda açıklanacağı belirtilmekte.

Motorola üst segment telefonu X50 Ultra özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: