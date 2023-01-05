Motorola’nın ThinkPhone’u, CES 2023’ün en havalı telefonu

Motorola‘nın ThinkPhone’u ile tanışon. Harika teknik özelliklere ve 1990’ların klasik IBM ThinkPad çılgınlığından yararlanan hoş görünümlü, son derece nostaljik bir tasarımla geliyor fakat tarzından ödün vermiyor.

Muhtemelen ikinci kez düşünmeden gerçekten satın almak isteyeceğiniz bir Motorola telefonu diyebiliriz. Son zamanlarda Motorola’nın diğer akıllı telefonlarını takip ettiyseniz, bunun çok sık olan bir şey olmadığını anlayacaksınız. Ne yazık ki, Motorola tam da göz alıcı, cezbedici bir akıllı telefon yaptığında, şirket muhtemelen bu akıllı telefonu elinize almanıza izin vermeyecek.

ThinkPhone’un yalnızca Çin’de mevcut olması ya da süper sınırlı bir sürüm olması malesef telefonun satışının önüne geçiyor. Üstelik çok da pahalı fakat bu telefonu kullanamayacak olmanızdaki ana neden ThinkPhone‘un bir iş telefonu olması ve Moto’nun “B2B” pazarına girmesine öncülük etmesi diyebiliriz. Yani bu harika telefon malesef ülkemize gelmeyecek.

Motorola ThinkPhone

Telefonun en çarpıcı yönü, havalı ThinkPad’den ilham alan tasarımı diyebiliriz. Telefonun arkası, alüminyum kasa ve ekran üzerinde Gorilla Glass Victus ile karbon fiberden yapılmış.

MIL-STD-810H sertifikası için askeri standardı karşılamak üzere dayanıklılık testlerine tabi tutulmuş, ayrıca IP68 su ve toz direnci derecesine sahip. Bu sağlam bir akıllı telefon ve tasarım, birçok kişinin bildiği ThinkPad görünümüne gerçekten uyuyor.

ThinkPhone, Android 13’ü çalıştırıyor ve Motorola, dört yıllık güvenlik güncellemelerinin yanı sıra üç yıllık büyük Android sürüm güncellemeleri vaat ediyor. Samsung ve OnePlus’a tam olarak rakip olmayabilir, ancak Google’ın kendi güncelleme taahhüdüne uygun.

Ayrıca bazı tüketici Motorola telefonlarından çok daha kapsamlı. Telefon, Motorola’nın ThinkShield güvenlik platformunu ve yeni bir Think 2 Think özel güvenlik işlemcisini de içeriyor.

Genel özellikler harika. ThinkPhone, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip. Ekran, üstte ortalanmış bir delikli kamera ile noktalanan ve minimum çerçevelerle çevrili 6,6 inç, 120 Hz AMOLED panel içeriyor. Ekranın altında, kurumsal verilerinizi kilitlemek için bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Ayrıca, kablosuz şarj ve hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pili de var. 68 watt‘lık bir hızlı şarj cihazı kutuyla birlikte geliyor ve yüksek güçlü bir dizüstü bilgisayarı çalıştırmak için yeterli güce sahip. Kamera sisteminde optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 MP ana kamera, 13 MP geniş açı, derinlik kamerası ve 32 MP selfie kamerası bulunuyor.