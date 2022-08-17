MSI Prestige 16 & 16 EVO Bugün Görücüye Çıktı

MSI, Prestige serisi ince ve hafif iş dizüstü bilgisayarlarına 16 inç panelli iki yeni model ekliyor. Prestige 16 ve Prestige 16 EVO (Intel EVO standardı) modellerinin her ikisi de Intel’in Alder Lake-P işlemcileriyle geliyor ve fısıltı kadar sessiz çalışma (maks. 35 dB) için tescilli çift fanlı soğutma sistemine sahip şık bir Urban Silver kasaya sahip.

EVO olmayan model, 2560 x 1600 çözünürlük, 165Hz yenileme ve 16:10 en boy oranına sahip 16 inç Mini LED ekran paneliyle geliyor. Panel, DisplayHDR 1000 sertifikasıyla birlikte geldiği için oldukça parlak ve ayrıca %100 DCI-P3 renk gamı ​​vaat ediyor. Öte yandan, EVO modeli, sRGB renk gamının %100 kapsamını sunan bir FHD+ çözünürlüklü ekrana sahip. Bununla birlikte, HDR sertifikası yok.

Grafik çözüm, iki model arasındaki başka bir fark oalrak karşımıza çıkıyor. Üst model, 4 GB GDDR6 VRAM’li bir Nvidia RTX 3050 Ti GPU‘ya sahipken, EVO modelinde yalnızca entegre bir Iris Xe GPU yer alıyor. Bunun dışında her iki dizüstü bilgisayar da aynı i7-1280P işlemciler, 32 GB LPDDR5 RAM (lehimli) ve bir NVMe PCIe 4.0 X4 M.2 SSD ile geliyor.

Dizüstü bilgisayarlar, DP ve şarj modlarına sahip iki Thunderbolt 4 girişi, iki USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, bir HDMI video çıkışı, bir ses birleşik jakı ve bir microSD kart okuyucu ile birlikte geliyor. Diğer özellikler arasında beyaz bir arkadan aydınlatmalı klavye, bir 82 Wh pil, bir parmak izi sensörü, bir ortam ışığı sensörü, bir IR sensörlü bir FHD web kamerası ve gürültü önleyici, AI destekli bir mikrofon dizisi yer alıyor.