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MSI PRO AP241Z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Cihazın üst düzey oyunlardan ziyade profesyonellere yönelik olduğu açık. Yeni AIO PC, e-spor oyunlarını kolayca çalıştırabilecek. Yerleşik bir web kamerası olmasa da, hızlı ve kararlı bağlantılar için WiFi 6E teknolojisiyle daha da desteklenen dahili bir Full HD web kamerası ile birlikte geliyor.

Ayşen Sıla

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MSI

MSI (Micro Star International); yeni bir bilgisayarı piyasaya sürdü. Şirket, AMD Ryzen 5700G APU tarafından desteklenen PRO AP241Z AIO (hepsi bir arada) masaüstü bilgisayarını resmi olarak satışa çıkardı.

Bu yeni üründen bahsetmişken, profesyonellere yönelik ince bir tasarıma sahip olduğunu da hemen ekleyelim. 24 inç ekranını çevreleyen minimal çerçevelere sahip. Bu, geniş bir görüş açısı ve FHD çözünürlük sunan bir IPS paneli de beraberinde getiriyor. 

Bilgisayarda, PC 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemci olan; Ryzen 7 5700G işlemciyi de beraberinde getiriyi. Bu bir APU be CPU’nun bir Vega 8 grafiğiyle eşleştiği anlamına geliyor.

MSI

Ayrıca bilgisayar, bir M.2 SSD, 2,5 inç sabit disk ve dahili; 3W hoparlör ile eşleşen DDR4 3200MHz belleğe sahip. Ne yazık ki şirket, şu an için cihazın resmi fiyatını veya çıkış tarihini henüz açıklamadı. 

Bununla birlikte, cihazın üst düzey oyunlardan ziyade profesyonellere yönelik olduğu açık. Yeni AIO PC, e-spor oyunlarını kolayca çalıştırabilecek. Yerleşik bir web kamerası olmasa da, hızlı ve kararlı bağlantılar için WiFi 6E teknolojisiyle daha da desteklenen dahili bir Full HD web kamerası ile birlikte geliyor.

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