MSI Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı!

MSI, tüm ürün yelpazesindeki güncellemeler ve belirli modellerdeki değişiklikler de dahil olmak üzere; yeni yıl için dizüstü bilgisayar listesini CES 2022’de açıkladı. En çarpıcı değişiklik; kilidi açık Intel Core i9 işlemciye sahip modellerde bulunan ve CPU ısındığında eriyen ve düşük sıcaklıklarda katılaşan Faz Değiştirme Sıvı Metal Pad diyebiliriz.

Soğutma çözümü en çarpıcı değişiklik; ancak MSI, tüm oyun dizüstü bilgisayarlarını Nvidia’nın en yeni GPU’ları ve Intel’in; en yeni CPU’larıyla güncelledi. İşte MSI’nın en yeni dizüstü bilgisayarları…

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Stealth GS77 and GS66

MSI’nın yeni bilgisayarları; 15,6 inç (GS66) ve 17,3 inç (GS77) modellerin; her ikisi de yeni duyurulan mobil RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ile birlikte; 12. nesil Intel H serisi işlemcilerle geliyor. Bu arada MSI, özelliklerin dışında; daha iyi dayanıklılık için menteşeyi ekranın ortasına taşıdı ve klavyeyi geliştirdi. Genel olarak MSI, tuşların daha ince bir sayısal tuş takımı ile; yaklaşık %8 daha büyük olduğunu söylüyor. MSI, 2022 serisinin tamamı için geçerli olan dokunmatik yüzeyin boyutunu da artırdı.

Kilitlenmemiş Core i9 sistemleri; sıvı metal soğutmadan yararlanacak. Ancak diğer modeller geleneksel bir soğutma çözümü kullanıyor. GS77 ve GS66 için fiyatlar sırasıyla 1.799 dolar ve 2.499 dolardan başlıyor ve MSI; üç ekran seçeneği vaat ediyor: 360Hz’de Full HD, 240Hz’de 1440p ve 120Hz’de 4K.

Raider GE76 ve GE66

MSI, bu bilgisayarlarla da çok şey vaat ediyor. Stealth serisi, güçlü, ince ve hafif bir oyun dizüstü bilgisayarı isteyenler için, Raider serisi ise yalnızca oyun oynamaya odaklananlar için tasarlandı. Ayrıca daha büyük bir kasa ve termal iyileştirmeler ile MSI, 2022 modellerinin kilidi açılmış Core i9 konfigürasyonlarında sıvı metal soğutma çözümünün yardımıyla hız aşırtma yoluyla 220W gücü destekleyebileceğini söylüyor.

Stealth serisi gibi, 17,3 inç Raider GE76 ve 15,6 inç Raider GE66’yı 32 GB RAM ile birlikte Core i9-12900HK ve RTX 3080 Ti‘ye kadar yapılandırabilirsiniz. Bu arada cihazları, Raider GE76 için 1.599 dolar ve Raider GE66 için 2.249 dolardan başlayan fiyatlarla Stealth serisiyle aynı ekranlarla da yapılandırabilirsiniz.

Vector GP76 and GP66

MSI Vector serisi, Raider dizüstü bilgisayarların daha ucuz ve biraz daha az performanslı. Hâlâ 17,3 inç (GP76) veya 15,6 inç (GP66) ekran arasında seçeneğiniz var, ancak MSI 4K ekranlı bir yapılandırma vaat etmiyor. Yine de, cihazda 32 GB’a kadar RAM ile eşleşmiş bir Core i9-12900HK ve RTX 3080 var.

MSI bize bu Vector serisinin oyun oynamak isteyen profesyoneller için üretildiğini söylüyor. Ayrıca gövde çevresinde mat siyah bir kaplama için RGB yer almıyor. Yalnızca tuş başına RGB aydınlatması vaat ediyor. Fiyatlar GP66 için 2.399 dolardan ve GP76 için 1.899 dolardan başlıyor.

MSI Pulse, Sword ve Katana

Stealth, Raider ve Vector serileri MSI’ın amiral gemisi dizüstü bilgisayarlarıdır, ancak şirket aynı zamanda Pulse, Sword ve Katana serilerini de güncelledi. Bu makineler, diğer seriler kadar iyi değil; çoğu model, RTX 3070 Ti’ye kadar H serisi Core i7 veya i5 işlemciler sunuyor. Fiyatlar da çok daha düşük, Katana ise 1.099 dolardan başlıyor.

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