MSI, MacBook Pro’ya Rakip Laptopunu CES 2022’de Tanıttı!

MSI’ın Creator Z16’sı her zaman gerçek bir MacBook Pro rakibi olacaktı ve CES 2022’de daha da güçlü bir rakip olacak şekilde ilgi topladı.

MSI OCreator Z16 ultrabook daha performanslı bir dizüstü bilgisayar ihtiyacı olanlar ve içerik yaratıcıları için birebir oldu. 11. nesil Intel H serisi işlemci ve RTX 3060 ile geldi.

Ancak 2022’de MSI, işlemciyi yalnızca 14 çekirdeğe sahip Intel’in 12. nesline yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda performansı grafik cephesine de iten bir sürüm olan Z16P’yi piyasaya sürüyor. Nvidia’nın yeni RTX 3070 Ti ve 3080 Ti, MSI Creator Z16P ile isteğe bağlı yükseltmeler de var.

Bkz: MSI Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı!

MSI Creator Z16P ve MSI Creator Z17

Bu, nesiller arası bir adımdan daha fazlasını temsil ediyor. Bu, önceki modele göre önemli miktarda daha fazla grafik performansı vaat ediyor. Creator Z16, özellikle video düzenleme gibi görevlerde zaten etkileyici derecede güçlü bir dizüstü bilgisayardı.

İyileşmiş bileşenlerin yanı sıra, yüksek bir termal sistem de var. İki fana ek olarak, artık MSI’ın dediğine göre %65 daha fazla hava akışı ve daha soğuk yüzey sıcaklıkları (iki santigrat derece) sağlayan bir buhar odası soğutucusu yer alıyor.

Güçteki bu artış, boyutta bir değişiklikle geliyor. Creator Z16P 0,75 inç, standart Z16 ise sadece 0,63 inç kalınlığında. Bu, 0,66 inç MacBook Pro‘dan daha kalın olmasını sağlıyor.

Diğer değişiklik ekranda. 2560 x 1600 piksel ile çözünürlük sabit kalıyor ancak şimdi 120 Hz’den 165 Hz‘ye kadar daha yüksek bir yenileme hızıyla geliyor.

Hem Creator Z16P hem de Z17, MSI’ın 1.000 nit parlaklığa; ve DCI-P3 renk alanının %100’üne ulaştığını iddia ettiği bir “True Pixel” ekran kullanıyor. Ekranın üzerinde, şimdi 1080p çözünürlüğe sahip yükseltilmiş bir web kamerası da var.

Ancak bunun dışında Creator Z16P, Z16 ile neredeyse aynı görünüyor. Yine de koyu gümüş bir kasaya, her tuş için RGB klavyeye; ve kapakta yansıtıcı bir MSI logosuna sahip.

Etkileyici bir şekilde, hepsi hala daha büyük 240 watt’lık bir güç adaptörüyle USB-C ile çalışıyor. Creator Z16P, akıllıca mini SD kart yuvasını tam boyutlu bir kart yuvasına sahup.

Creator Z16P, RTX 3070 Ti, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip; bir Core i7 olan model; 2.999 dolar fiyatla başlıyor. 64 GB RAM ve 2 TB depolama alanına sahip RTX 3080 Ti modelini isterseniz; 4.399 dolara kadar ödeme yapabilirsiniz. MSI Creator Z17 ise 3,249 dolar fiyat etiketine sahip.