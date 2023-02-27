MWC 2023: Honor Magic 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İspanya’nın Barselona kentinde devam eden Mobil Dünya Kongresi’nde Honor, Magic 5 serisini duyurdu. Seri, bir normal ve bir pro modelden oluşuyor. Akıllı telefonlar, Honor Magic 4 serisinin üs modeli olarak geliyor.

Honor Magic 5

Honor Magic 5, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç OLED LTPO kavisli ekran desteği taşıyor. 1.100 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği sunuyor. Cihaz, ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış. Tasarımsal olarak arka panelde dairesel bir kamera modülü yer alan telefon, IP54 sertifikalı toza ve suya karşı dayanıklı.

Kamera cephesinde, Honor Magic 5, 54MP Sony IMX800 ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve 32MP telefoto lense sahip. Ayrıca bir ToF lensi ve bir titreşim sensörü de var. Ön tarafta, akıllı telefonun 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca AI hareket algılama, süper HDR ve daha fazlası gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Donanım olarak Honor Magic 5, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alıyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama içeriyor. İçine yerleştirilmiş 66W şarj desteğine sahip 5.000mAh pil, cihazın çalışmasını sağlıyor. İşletim sistemi olarak da Magic UI 7.0 ile Android 13 desteği taşıyor.

Honor Magic 5, Dolby destekli çift stereo hoparlör ve X-Axis lineer motor ile donatılmış. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G, WiFi-7, Bluetooth 5.2 ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Telefonun fiyatı 899 euro olarak belirtildi.