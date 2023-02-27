MWC 2023: Honor Magic Vs Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Dünya Mobil Kongresi İspanya’nın Barselona kentinde bugün başladı. Honor, devam eden teknoloji ticaret fuarında Magic 5 serisini ve Magic Vs‘yi piyasaya sürdü. Daha önce tanıtılan model, bu kez de küresel olarak satışa çıkmış oldu. Magic Vs, markanın ikinci katlanabilir ürünü ve Magic V‘nin üst modeli olarak geliyor. Gelin daha yakından bir göz atalım.

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs, yatay olarak katlanan bir akıllı telefon. Tek parça döküm teknolojisine sahip hafif bir menteşeye sahip. Honor, menteşede 400.000’den fazla katlamaya dayanacak şekilde derecelendirilen havacılık sınıfı malzemeler kullandığını söylüyor. Katlanabilir telefonun kalınlığı yaklaşık 12,9 milimetre ve ağırlığı yaklaşık 261 gram.

Honor Magic Vs, ortaya hizalanmış bir oyuğa ve 2.560 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6,45 inç harici OLED ekranla geliyor. Bu ekran paneli 120 Hz yenileme hızına ve 1.200 nit maksimum parlaklığa çıkıyor. Magic Vs’nin dahili OLED ekranı açıldığında 7,9 inç boyutlarında, 2272 x 1984 piksel çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızında ve 800 nit tepe parlaklıkta. Hem dahili hem de harici ekranlar, 10 bit renk derinliğini ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Honor Magic Vs, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor. Ses cephesinde, DTS:X Ultra desteğine sahip IMAX Enhanced sertifikalı çift stereo hoparlör ve 3 mikrofon var.

Kamera kısmına gelecek olursak Honor Magic Vs, arka panelde dikdörtgen bir kamera modülüne sahip. 54MP Sony IMX800 ana sensörü, 50MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto atıcılı 8MP lensi barındırıyor. Harici ekranda selfieler için 16MP kamera bulunuyor.

Dahili olarak, Honor Magic Vs, bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından destekleniyor. 12 GB RAM ve 512 GB yerleşik depolama içeriyor. Katlanabilir telefon, donanım düzeyinde güvenlik için Qualcomm ile birlikte geliştirilen Çift TEE (Güvenilir Yürütme Ortamı) Güvenlik Sistemine de sahip. Cihaz, 66W kablolu şarj desteği ve 5.000mAh pil desteği taşıyor. Ayrıca Android 12 tabanlı MagicOS 7.0 işletim sistemiyle geliyor.

Honor Magic Vs, çift SIM, 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC ve bir USB-C bağlantı noktasına da sahip. Camgöbeği ve Siyah renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı ıse 1.599 euro olarak belirtildi.