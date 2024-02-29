Ana Sayfa » Akıllı Telefon MWC 2024’te Yılın En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu Akıllı Telefon MWC 2024’te Yılın En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Mobile World Congress 2024 (MWC) bu yıl Barcelona’da gerçekleştirildi. Markaların en yeni ürünlerini sergilediği fuarda 2023 yılının en iyi akıllı telefonu da seçildi. Kategoride Samsung Galaxy S23 serisi ile iPhone 15 Pro serisi de bulunuyordu ancak birinci bu serilerden olmadı. MWC 2024’te yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu. Peki 2023’ün en iyi telefonu hangisi, bakalım…

MWC 2024’te Yılın En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu

Dünya Mobil Fuarı 2024 kapsamında, markaların yeni nesil teknolojilerle ürettikleri en dikkat çekici ürünleri sergilendi. Bunların yanı sıra bazı kategorilerde “en iyiler” de seçildi. Bu kapsamda 2023 yılı için en iyi akıllı telefon da belli oldu. 2023’ün en iyi akıllı telefonları Google’ın amiral gemisi cihazları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, inovatif özellikleri ve üst seviye performansları ile birinci oldu.

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2023 yılı “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde birinci olmak için yarışan telefonlar arasında sektör devlerinden Apple’ın 15 Pro’su, Samsung’un Galaxy S23’ü de bulunmaktaydı. Ancak Google Google Pixel 8 serisi tüm telefonları geride bırakarak birinci olmayı başardı. Peki kategoride yer alan diğer akıllı telefonlar hangileri, listeleyelim:

iPhone 15 Pro

Google Pixel 8 Serisi

OnePlus Open/OPPO Find N3

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Flip 5

Yukarıda yer alan cihazlar, influencerlar, gazeteciler ve sektörün önde gelen bağımsız analistleri tarafından değerlendirildi ve Google Pixel 8 Serisi, birinci olarak ön plana çıktı. Google telefonları için aslında bu büyük bir başarı çünkü ilk defa böyle bir ödülün sahibi oldular. Örneğin 2022 yılının en iyi akıllı telefonu iPhone 14 Pro, 2021’in en iyisi iPhone 13 Pro Max olmuştu. Bunlardan bir önceki yılda ise ödül Galaxy S21 Ultra’ya gitmişti. Peki Google Pixel 8 serisi özellikleri nasıl, inceleyelim…

Google Pixel 8 ve 8 Pro Özellikleri

Google Pixel 8 özellikleri şu şekilde listelenebilir:

Ekran Boyutu: 6,2 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 428 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Tensor G3 / Sekiz çekirdek / 4 nm

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

Ön Kamera: 10.5 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

Batarya Kapasitesi: 4.575 mAh

Kablolu Şarj: 27W

Kablosuz Şarj: 18W

Yazılım: Android 14

Ağırlık: 187 gram

Kalınlık: 8,9 mm

Google Pixel 8 Pro özellikleri ise şu şekilde listelenebilir: