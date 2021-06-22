MyOS İşletim Sistemi Artık 5G Mesajlaşma Özelliğine Sahip!

Her yeni mobil kablosuz telekomünikasyon teknolojisi veya ağ standardı, gelişmiş faydalar sağlar. 2G’nin gelişi kısa mesajlar, resimli mesajlar ve multimedya mesajları gibi veri servislerini, 3G ise görüntülü aramayı getirdi.

4G geldiğinde, RCS tabanlı mesajlaşmanın yanı sıra akışa ve daha hızlı indirmelere izin veren daha hızlı ve daha kararlı bağlantılar getirdi. 5G ayrıca eski mesajlaşmaya yönelik iyileştirmelerin yanı sıra daha hızlı bağlantılar da sunuyor.

5G Mesajlaşma olarak adlandırılan, multimedya mesajlaşma, ticari mesajlaşma, sohbet robotları, ödeme desteğinde iyileştirmeler getirdiği söyleniyor.

Mesajlar yalnızca ses ve videoyu değil aynı zamanda coğrafi konumu da içeriyor. Servis ayrıca Wi-Fi ve grup sohbetleri üzerinden mesajlaşmayı da beraberinde getiriyor.

ZTE, telefonları için özel Android arayüzü olan MyOS’a 5G Mesajlaşma desteği eklediğini duyurdu. Şu anda sadece üç ZTE telefonunun 5G mesajlaşmayı desteklediği bildirildi. Bunlar ZTE S30, Axon 30 Pro ve Axon 30 Ultra olarak belirtildi. Bu özelliği daha sonra daha fazla cihazın alacağına inanıyoruz.