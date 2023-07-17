Nadir ve Mühürlü Birinci Nesil iPhone Rekor Fiyatla Satışta!

Apple’ın ilk cihazları tonlarca para karşılığında açık artırmaya çıkarılıyor. Bununla birlikte, 2007’de merhum Steve Jobs tarafından piyasaya sürülen 4 GB depolama alanına sahip ilk iPhone, çok yüksek bir fiyat etiketine satıldı. Orijinal iPhone’un 8GB’lık fabrikada mühürlenmiş modeli bu yılın Şubat ayının başlarında görücüye çıktı.

2007’de piyasaya sürülen ilk iPhone, dokunmatik ekranı, web tarayıcısı, bağlantı seçenekleri ve daha fazlasıyla oldukça devrim niteliğinde bir cihazdı. Temel 4GB depolama varyantı için 500 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu. Temel model, sınırlı sayıda üretildiği için orijinal sürümü sırasında da nadirdi.

iPhone 4GB müzayedesi birkaç hafta önce LCG Auctions tarafından düzenlendi. Bu birimin orijinal tahmini değeri 50.000 – 100.000 dolar aralığındaydı. İhale 30 Haziran’da 10.000 dolardan başladı ve 13 Temmuz’da yavaş yavaş 42.000 dolara çıktı.

Ancak müzayedenin son saatlerinde teklif fiyatı hızla 108.356 dolara sıçradı ve yoğun ihale savaşının ardından nihayet 158.644 dolardan kapandı. Cihaz, muhtemelen vergiler dahil edildikten sonra 190.372 dolara satıldı. 4GB iPhone, 63.000 dolarla açık arttırmayla satılan 8GB’lık modelin bir önceki rekorunu kırdı.