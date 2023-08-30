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Narzo 60x 5G Tanıtıldı

Ahmet Ekinler

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Narzo 60x 5G

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Realme, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce Hindistan’da Realme 11 serisini temel alan Narzo 60 serisini duyurdu. Şirket şimdi de Realme 11x ve Realme 11 ile yakından ilişkili olduğu söylenen Narzo 60x 5G‘yi tanıttı.

Muhtemelen 6,72 inç IPS LCD, Dimensity 6100+ yonga seti ve 5.000 mAh batarya ile gelecek. Teaser görüntülerine bakılırsa Narzo 60x 5G de aynı tasarımı ve belki de kamera donanımını benimseyecek. Realme 11’deki 108MP ana üniteyi mi yoksa Realme 11x’in içindeki 64MP olanı mı kullanacağından emin değiliz.

Teaser Amazon.in’deki bir açılış sayfasında göründü, bu nedenle telefon Realme’nin resmi web mağazasının yanı sıra orada da satılacak.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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