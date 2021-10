Her Yaş Grubu İçin Ne Kadar Uyku Önerilir? Ne kadar uykuya ihtiyacın var? Öneriler Nasıl Oluşturuldu? Bugün Uykunuzu İyileştirin: Uykuyu Önceliğiniz Hale Getirin Bilimsel araştırmalar, uykunun her yaşta gerekli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Uyku zihne güç verir, vücudu onarır ve vücuttaki hemen hemen her sistemi güçlendirir. Fakat bu faydaları elde etmek için gerçekten ne kadar uykuya ihtiyacımız var?