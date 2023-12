Netflix En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri 2023 İlk Yarısı İçin Açıkladı

ABD’li dijital medya devi Netflix tarafından “Ne İzledik” başlıklı bir rapor yayımlandı. Netflix’in resmi internet sitesinde yayımlanan raporda; platformun üyelerinin 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde en çok hangi dizileri ve filmleri izlediğine yer verildi. 6 aylık dönemi kapsayan raporun devamının da geleceği öğrenildi. Netflix, 2023 yılı bittiğinde yıl genelini kapsayan bir rapor daha düzenleyerek yayımlayacak. Bunun yanı sıra, platformun En İyi 10 Dizi, En İyi 10 Film ve En Popüler Dizi ve Filmler gibi listeleri de 2024 yılı itibariyle yayımlayacağı kaydedildi.

Netflix En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri 2023 (İlk Yarısı İçin)

2023 yılının ilk yarısında Netflix de en çok izlenen yapım açık ara The Night Agent: Sezon 1 oldu. 812 milyon 100 bin saat izlenen The Night Agent: Sezon 1 en yakın rakibine neredeyse 150 milyon saat fark attı. Listede The Night Agent: Sezon 1’i 665 milyon 100 bin saat ile Ginny & Georgia: Sezon 2 takip etti. İlk 3’e girmeyi başaran diğer yapım ise 622 milyon 800 bin saat ile The Glory: Sezon 1 oldu.

En güncel animasyon, oyun uyarlama dizi ve film haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Netflix’in 2023’ün ilk 6 ayında en çok izlenen diziler ve filmler listesine Cepkolik okurları ile birlikte daha yakından göz atalım:

The Night Agent: Sezon 1 – 812 milyon 100 bin saat izlenme

812 milyon 100 bin saat izlenme Ginny & Georgia: Sezon 2 – 665 milyon 100 bin saat izlenme

665 milyon 100 bin saat izlenme The Glory: Sezon 1 – 622 milyon 800 bin saat izlenme

622 milyon 800 bin saat izlenme Wednesday: Sezon 1 – 507 milyon 700 bin saat izlenme

507 milyon 700 bin saat izlenme Queen Charlotte: A Bridgerton Story – 503 milyon saat izlenme

503 milyon saat izlenme You: Sezon 4 – 440 milyon 600 bin saat izlenme

440 milyon 600 bin saat izlenme La Reina del Sur: Sezon 3 – 429 milyon 600 bin saat izlenme

429 milyon 600 bin saat izlenme Outer Banks: Sezon 3 – 402 milyon 500 bin saat izlenme

402 milyon 500 bin saat izlenme Ginny & Georgia: Sezon 1 – 302 milyon 100 bin saat izlenme

302 milyon 100 bin saat izlenme FUBAR: Sezon 1 – 266 milyon 200 bin saat izlenme

266 milyon 200 bin saat izlenme Manifest: Sezon 4 – 262 milyon 600 bin saat izlenme

262 milyon 600 bin saat izlenme Kaleidoscope – 252 milyon 500 bin saat izlenme

252 milyon 500 bin saat izlenme Firefly Lane: Sezon 2 – 251 milyon 500 bin saat izlenme

251 milyon 500 bin saat izlenme The Mother – 249 milyon 900 bin saat izlenme

249 milyon 900 bin saat izlenme Physical: 100: Sezon 1 – 235 milyon 000 bin saat izlenme

235 milyon 000 bin saat izlenme Crash Course in Romance – 234 milyon 800 bin saat izlenme

234 milyon 800 bin saat izlenme Love Is Blind: Sezon 4 – 229 milyon 700 bin saat izlenme

229 milyon 700 bin saat izlenme BEEF: Sezon 1 – 221 milyon 100 bin saat izlenme

221 milyon 100 bin saat izlenme The Diplomat: Sezon 1 – 214 milyon 100 bin saat izlenme

214 milyon 100 bin saat izlenme Luther: The Fallen Sun – 209 milyon 700 bin saat izlenme

Kaynak: https://about.netflix.com/en/news/what-we-watched-a-netflix-engagement-report