Netflix’in Çok Beklenen Yeni Dizisi 1899’un Fragmanı Çıktı

Dark’ın yaratıcıları Jantje Friese ve Baran bo Odar, 1899 adlı yeni bir doğaüstü korku dizisiyle geri dönüyor. Alman dizisi, denizde geçen ve kayıp bir gemiyle karşılaşan ve gemideki yolcular için bir kabus senaryosuna yol açan bir gemiyi merkez alan gizemli bir hikayeden oluşuyor.

Kerberos, daha iyi bir yaşam arayışı içinde New York’a giden çeşitli Avrupalı ​​göçmenlerle dolu bir gemi. Kerberos önceki aylarda kaybolduğuna inanılan başka bir gemi olan Prometheus ile temasa geçiyor. Terk edilmiş Prometheus, Kerberos’un yolcularına musallat olmaya başlıyor ve bir dizi garip, açıklanamayan olaya yol açıyor.

1899’da Emily Beecham, Into The Badlands, Cruella ve The Pursuit of Love’daki rolleriyle tanınan Maura Franklin rolünde. Büyük toplulukta ayrıca Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Anton Lesser, Maciej Musiał, Miguel Bernardeau, Rosalie Craig, Mathilde Ollivier, Jonas Bloquet, Martin Greis-Rosenthal, José Pimentão, Isabella Wei ve Gabby Wong yer alıyor.

Dizi sekiz bölümden oluşacak. 1899’un ilk iki bölümünün prömiyeri 2022 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapıldı. 1899, 17 Kasım’da tüm dünyada Netflix’te yayınlanıyor.