Milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi’nin anime versiyonu bu yıl izleyici ile buluşacak. Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi animesinden ilk görüntüler geldi. Rohan’ın ilk dönemine odaklanan film, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Klasik seriden farklı bir Yüzüklerin Efendisi filmi olan bu anime hakkında bilinen detaylar içeriğimizde…

Yüzüklerin Efendisi Animesinden İlk Görüntüler Yayınlandı

Fantastik film severlerin hayranı olduğu Yüzüklerin Efendisi yeni live – action filmleri yakın gelecekte sinema severlerle buluşacak. Bu kapsamda bilindiği üzere Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi Lord of the Rings: The Hunt for Gollum duyuruldu. Bununla birlikte başka Yüzüklerin Efendisi filmlerinin de çekileceği haberi verildi. Yani serinin devam filmler çekilmeye hazırlanıyor.

Bu seri sinema dünyasının yeni yıldızı olabilir belki ancak daha bu filmlerin çekilmesine ve yayınlanmasına birkaç yıl daha süre var. Şimdi ise farklı bir Yüzüklerin Efendisi filmi gündemde; The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Bu film Yüzüklerin Efendisi animesi olarak tasarlanmış durumda. Serinin anime filmi yakın zamanda sinemaseverlere sunulacak.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim; Yüzüklerin Efendisi animesi 2024 yılında izleyici ile buluşacak. Animenin yayın tarihi ise 13 Aralık 2024 olarak deklare edildi. Bahse konu animenin tanıtımı kısa bir zaman içinde gerçekleştirilecek. Detaylı tanıtımın Annecy Uluslararası Animasyon Filmleri Festivali’nde yapılması bekleniyor. Bununla birlikte yapımcı Warner Bros. Discovery animeden bazı görselleri yayınlayarak heyecanı artırdı.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Ne Zaman Yayınlanacak?

Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim, serinin geçtiği dönemin yüz yıllar öncesinde geçmekte. Animenin odak noktası Rohan halkı olan Rohirrim. Filmde gerçekleşen büyük savaşın merkezi olan Helm’s Deep kalesi bu animede önemli bir yere sahip. Animede Rohan Akıncıları’nın ilk günleri işlenmekte ve burada büyük Rohan Kralı olan Helm Hammerhand de yer almakta.

Animede efsane kral Helm Hammerhand, Brian Cox tarafından seslendirilmekte. Brian Cox’u Succession dizisinden anımsayabilirsiniz. Bunun yanı sıra orijinal seride Rohan prensesi Eowyn’e hayat veren Miranda Otto da yine seslendirme kısmında karşımıza çıkıyor.

Söz konusu animede Eowyn’in hikayeyi anlatan karakter olması bekleniyor. 13 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek olan Yüzüklerin Efendisi animesinin yönetmen koltuğunda ise Kenji Kamiyama’nın oturduğunu belirtelim. Heyecanla beklenen The War of the Rohirrim animesinin tanıtımı ayrıntılı bir şekilde kısa bir zaman içersinde gerçekleştirilecek.