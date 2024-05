Eleştirmenlerin olumlu yorumları ile vizyon hayatına başlayan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık hızı bir çıkış yaptı. 10 Mayıs 2024 Cuma günü Türkiye ile birlikte pek çok ülkede vizyona giren filmin hafta sonu gişesi etkileyici oldu. Sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Maymunlar Cehennemi serisinin devam filmi gişe kısmında beklenen rakamlara ulaşacak gibi görünüyor, işte ayrıntılar…

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Hızlı Bir Çıkış Yaptı

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık eleştirmenlerin güzel yorumlarını arkasına alarak gişe yolculuğuna Cuma günü start verdi ve hafta sonu güzel bir gişe başarısı elde etti. Vizyona girdiği ilk hafta sonunda sadece ABD’de 56.5milyon dolar hasılata ulaşan film, tüm dünyada da ilgi ile karşılandı. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Amerika dışındaki bölgelerde de 72,5 milyon dolar civarında gişe yaptı.

Vizyona girdiği tüm ülkelerde toplam 129 milyon dolar hasılata ulaşan Maymunlar Cehennemi serisinin yeni yapımı ilk etaptaki beklentileri karşılamış oldu. Filmin 160 milyon dolar seviyelerinde bir prodüksiyon harcaması bulunuyor ve yapımın kara geçmesi için sağlam gişe yapması gerekiyor. Bu kapsamda Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ilk hafta sonunu oldukça başarılı geçti diyebiliriz.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Yeni Bir Serinin Başlangıcı Olabilir

Maymunlar Cehennemi serisinin bir devamı olan bu yeni film aslında yeni bir seri başlatacak gibi görünmekte. War for the Planet of the Apes ile tamamlanmış olan üçlemenin takribi 300 yıl kadar sonrası bir dönemde geçen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, bahse konu üçlemenin diret devam filmi değil ancak gerek karakterler gerekse evren tasarımıyla benzer içeriklere sahip diyebiliriz.

Aslında Disney, Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ile yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Bu serinin 6 filmlik olması planlanıyor ancak Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ın gişe performansı bu serinin gidişatını belirleyecek diyebiliriz. Eğer bu yeni filmden, istenen geri dönüş alınamazsa söz konusu seri planları suya düşebilir.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Hakkında

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık; The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball tarafından yönetilmiş olup orijinal adı Kingdom of the Planet of the Apes’tir. senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa ve Amanda Silver ile Patrick Aison’ın yazdığı filmin yapımcıları ise Joe Hartwick Jr., Jaffa, Silver ve Jason Reed’tir. Amerikan bilim kurgu ve aksiyon filmi olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 20th Century Studios tarafından üretilmiş ve yayınlanmıştır. Filmi geliştirme çalışmaları 2019 yılında başlamış ve yayınlanması ise 10 Mayıs 2024’te gerçekleşmiştir.