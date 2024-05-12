Birlikte film izleme uygulamaları pandemi zamanının bize kazandırdığı en iyi alışkanlıklardan biri diyebiliriz. Arkadaşların birlikte güzel zaman geçirmelerine olacak sağlayan film izleme uygulamalarını sizler için derledik. İşte Mayıs 2024 itibarı ile en iyi birlikte film izleme uygulamaları…

En İyi Birlikte Film İzleme Uygulamaları Mayıs 2024

Arkadaşlar ile film izlemeye olanak sağlayan pek çok uygulama bulunuyor. Biz de araştırıp, keyifli vakit geçirmenize olanak sağlayacak uygulamaları içeriğimizde derledik. İşte en iyi birlikte film izleme uygulamaları…

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

1 – Netflix Party

Dünyanın en çok kullanılan medya platformu olan Netflix, birlikte içerik izlemeye olanak tanıyor ve hatta sektördeki ilk arkadaşlarla film izleme platformlarından biri diyebiliriz. Platformda özel odalar oluşturup istediğiniz kişilerle film ya da dizi izleyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Netflix Party bir Chrome uzantısı olup, videoyu birlikte izleyebilmek için odaya arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekmektedir.

2 – Watch2gether

Watch2gether da aile ya da arkadaşlarınızda video içerik izleyebileceğiniz bir platformdur. Bu uygulamada herhangi bir üyelik oluşturmaya gerek kalmadan, ilgili kişiyi odaya davet ederek dizi, film ya da farklı video içerikleri izleme şansına erişebilirsiniz.

3 – TwoSeven

TwoSeven, Youtube videolarını arkadaşlarınızla birlikte izlemek için en iyi platformlardan biridir. Youtube’un yanı sıra Amazon Prime, HBO Now gibi sitelerden de video paylaşımı mümkündür. TwoSeven’ın ücretsiz ve premium paketleri bulunmakta olup, premium üyelik kapsamında Disney Plus ve Hulu abonelikleri de ücretsiz sunulmaktadır.

4 – Prime Video Watch Party

Prime Video Watch Party, Prime aboneliği olanların, sevdikleriyle hem sohbet edebilecekleri hem de video içerik izleyebilecekleri bir platform olarak faaliyet göstermekte. Uygulama kapsamında bir oturuma 100 kişiye kadar katılım sağlanabilmekte. Prime Video Watch Party’nin önemli bir özelliği de hem Android hem de iOS cihazlar için mobil uygulamasının da bulunması, diyebiliriz.

5 – Hulu Watch Party

Hulu Watch Party, Hulu Premium abonelerine özel bir video içerik izleme uygulaması denilebilir. Prime Video Watch Party uygulaması kapsamında maksimum 8 kişi bir oturumda birlikte film izleyebilmektedir. Bahse konu aktivitenin birlikte yapılabilmesi için herkesin Hulu abonesi olması gerekmektedir.

6 – Scener

Ücretsiz ve ücretli (premium) olacak şekilde Scener’ın iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Ücretsiz Scener uygulaması kapsamında en fazla 10 arkadaş ile film izleme ve yazılı sohbet etme imkanı bulunmaktadır. Görüntülü ve sesli sohbet imkanından yararlanmak için ücretli yani premium abonelik gerekmektedir.

7 – Syncplay

Syncplay de sevdiklerinizle film ve dizi gibi içerikleri birlikte izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Esasında bu uygulama bir ekran paylaşım aracı olarak tanımlanabilir. Ancak bu uygulamayı kullanmak için oturuma katılacak olan herkesin VLC, MPC veya KMPlayer gibi video oynatıcı uygulamalarının bulunması gerekmektedir. Uygulama, Skype gibi üçüncü taraf araçlar vasıtasıyla da hem sesli hem de görüntülü sohbet etme imkanı da sunmaktadır.

8 – Kast

Kast da temel de bir ekran paylaşım aracı olara faaliyet göstermektedir. Kast ile kullanıcı ekranını maksimumda 100 kişiye kadar paylaşıma açabilir. Arkadaşlarla film izleme uygulamaları arasında en gelişmişlerinden biridir.