Netflix’in yaklaşan reklam destekli servisi çevrimdışı görüntülemeye sahip olmayacak

Netflix, gelecek yıl Microsoft’un yanı sıra reklam destekli bir servis getirecek, ancak bu özellik çevrimdışı görüntüleme seçeneği olmadan gelebilir. Geliştirici Steve Moser, Netflix iOS uygulama kodunda “Reklamlı Netflix hariç tüm planlarda indirilebilir” yazan bir metin keşfetti. Netflix, daha düşük fiyatlı abonelik için mantıklı olsa da konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. Reklam destekli Netflix aboneliğinin 2023’ün başlarında hizmete açılması bekleniyor.

Netflix, 2022’nin ikinci çeyreğinde 1 milyon abone kaybetti ve aynı zamanda akış hizmetine milyonlarca dolara mal olan hesap paylaşımıyla mücadeleye odaklandı. Bildirilen 100 milyon hane, paylaşılan şifreler kullanıyor ve hizmet ücreti ödemiyor.

Netflix, reklam destekli planını, kullanıcıların önce aylık aboneliklere daha fazla harcama yaptığı ve ardından yavaş yavaş diğer bölgelere yaydığı pazarlara getirmeyi planlıyor.