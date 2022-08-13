Disney Plus Netflix’i Geride Bıraktı!

Günümüzün en çok dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix ve Disney Plus kıran kırana bir mücadele vermekte. Son edinilen bilgilere göre Disney Plus Netflix’i abone sayısında geride bıraktı.

Bildiğiniz üzere Disney, 2017 yılında Netflix’e rakip olmak için geleneksel kablo TV yayın akışından, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platforma geçme kararı almıştı. Fakat Netflix uzun süre liderliği elinde tutuyordu.

Şu andaki verilere göre Netflix abone sayısı 220,7 milyonken Disney Plus 211 milyon abone ile şu anda zirvede bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda ise Netflix 1 milyon abone kaybetmişti.

Disney Plus, reklam içeren Disney Plus’un aylık abonelik ücretinin 7,99 dolar olacağını açıkladı. Reklamlı seçenek için henüz Türkiye’de fiyat belirlenmedi. Netflix yaptığı açıklamada ise aynı politika uygulayacağını açıkladı.

Disney Plus Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi ve Ms. Marvel gibi içeriklerle 10 milyon aboneye ulaşmaya çalışırken tahmin ettiklerinden fazla abone elde ettiler.

Ünlü ekonomi uzmanı Haris Anwar yaptığı açıklamada ise; “Netflix daha fazla abone kazanmak için uğraşırken Disney pazar payını artırıyor. Disney’in, hizmetlerini hızlı bir şekilde sunması ve yeni müşteriler elde etmesi nedeniyle uluslararası pazarlarda büyümek için daha fazla avantajı var” dedi.

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