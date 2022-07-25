Daredevil Dizi Disney Plus’ta!

Marvel evreninde birçok karakter bulunmakta bunların içinden biri olan Daredevil’i hepimizi biliyoruzdur. Daradevil Netflix’de 3 sezon geçirdikten sonra şirket dizinin kaldırılmasına karar vermişti. Yapılan açıklamaya göre Daredevil dizisi Disney Plus’ta gösterime girecek.

Dizinin konusuna gelecek olursak, Daredevil bir Marvel karakteridir gerçek adı Matthew Murdock olan Daredevil, gündüzleri avukatlık yapmaktadır. Geceleri ise Daredevil karakteriyle suçlularla mücadele eder. Baş düşmanı, babasını öldürten Kingpin’dir. Matt, 9 yaşında kör bir adamı kurtarırken gözlerine radyoaktif madde dökülmesiyle kör olmuştur.

Dizide hepimizin bildiği gibi başrollerde yine Charlie Cox’u ve Kingpin olarak da Vincent D’Onofrio’yu göreceğiz. Dizinin 2024’ün ilkbaharda Disney Plus’ta seyirci ile buluşması bekleniyor.

Şunu da hatırlatalım Daredevil Disney Plus abonelerini bekleyen tek Marvel dizisi değil. Marvel’ın sahibi olan Disney, Marvel Sinematik Evreni’ni diziler ile genişletmeye devam ediyor. Wandavision, Loki, Moonknight gibi popüler dizilerin yanı sıra, Disney, bu yıl Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney At Law, Secret Invasion, X-Men-97 dizilerini izleyiciler ile buluşturacak.

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