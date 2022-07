I Am Groot Dizisi İlk Fragmanını Yayınladı!

Marvel evreninde karşımıza çıkan ve küçük bir sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Groot, bugün itibariyle dizisi için ilk fragmanını yayınladı. I Am Groot, Baby Groot’un eğlenceli maceralarını konu alacak ve Disney Plus tarafından yayınlanacak.

Galaksinin Koruyucuları film serisiyle beraber karşımıza çıkan Groot, her ortamda neşesi ve sevimliliği ile beraber dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Avengers’ın son seri filmlerinde gösterdiği performans ile beraber tüm süper kahramanlardan özellikle de Thor’dan tam puan almıştı.

Marvel hayranları uzun zamandır Groot için bir proje yapılmasını istiyordu. Disney Plus, hayranların isteklerine cevap verdiği ve geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerine başladığı duyurmuştu. Bugün itibariyle I Am Groot için de ilk fragman yayınlandı. I Am Groot, hem aksiyon hem de eğlenceli bölümleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Groot’u Vin Diesel ve Rocket Raccoon’u ise Bradley Cooper seslendirecek.

İlk sezon için 5 bölümden olacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Galaksinin Koruyucuları filminden tanıdığımız James Gunn var. I Am Groot, 10 Ağustos tarihi ile beraber Disney Plus içerisinde yerini alacak.

2022 yılıyla beraber birçok Marvel filmi vizyona girdi. Özellikle bu yıl vizyona giren ve diziler aksiyon dolu olsa da komedi ile beraber de dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber yapılan Marvel dizilerinde de komedi izlerini gördük. I Am Groot dizisinde de izleyenler çok kaliteli zaman geçireceğe benziyor.

House of Dragon Yeni Fragmanını Yayınladı!