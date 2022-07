House of Dragon Yeni Fragmanını Yayınladı!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarından olan HBO, House of Dragon için yeni bir fragman yayınladı. House of Dragon, Game of Thrones’in 200 sene öncesini konu ediyor.

Son yılların en sansasyonel dizisi olan Game of Thrones, dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Hemen hemen dünyanın her yerinde izlenme rekorları kırdı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Game of Thrones hayranları uzun zamandır House of Dragon dizisini bekliyordu.

Game of Thrones’ten yaklaşık 200 yıl öncesini anlatan bu dizide, Targaryen ailesinin başından geçenler ve aile içindeki kırılmalar konu ediliyor. House of Dragon, 21 Ağustos tarihi ile yayın hayatına giriş yapacak.

George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabına dayanan bu eserde, Kral I. Viserys yönetimindeki Targaryen ailesini görüyoruz. Babalarının ölümünden sonra iç savaşa kadar taht kavgasında Aegon II ve Rhaenyra arasındaki mücadeleye tanık olacağız.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Milly Alcock

Eve Best

Emily Carey

Paddy Considine

Olivia Cooke

Ryan Corr

Emma D’Arcy

Matt Smith

House of Dragon, 21 Ağustos itibariyle HBO ile dünyaya açılacak. Dizinin her bölümü için 20 milyon dolardan fazla para harcanacak.