Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Ağustos 2022)

Netflix, 2022’nin sekizinci ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu ay da harika şovlara imza etmek için kolları sıvadı. Nitekim Carter, School Tales The Series, Royalteen, 365 Gün Daha ve Locke & Key‘in üçüncü sezonu gibi yepyeni içerikler de bizi bekliyor. Üstelik The Sandman’in merakla beklenen ilk sezonu da Ağustos ayında izleyicilerle buluşacak. Harika yaz filmleri de cabası…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

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Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Cennet Gibi (1 Ağustos)

İki çocuk sahibi kız kardeşi ile buluşmaya gelirken Elizabeth bir araba kazası geçirir ve komaya girer. Bu sırada eşini yeni kaybetmiş olan David Abbot adındaki bir mimar San Francisco’ya taşınır ve Elizabeth’in dairesini kiralar. O evde yaşarken Elizabeth’in ruhu onu takip etmeye başlar.

Karmanın Suçu Değil (3 Ağustos)

Sara’nın küçük kız kardeşi ve lisedeki sevgilisi nişanlanır. Acaba bu yaşadıklarının sebebi Sara’nın bir türlü peşini bırakmayan talihsizliği midir?

Düğün Sezonu (4 Ağustos)

Aileleri tarafından kendilerine eş bulmaya zorlanan Asha ve Ravi düğün sezonu olan yaz mevsiminde sevgiliymiş gibi yapar. Ama hisleri gerçek olunca oyunları bozulur.

The Sandman 1. Sezon (5 Ağustos)

Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.

Ninja Kaplumbağalar’ın Yükselişi (5 Ağustos)

Bir başka evrenden gelen acımasız yaratıklar müthiş bir kaos yaratmak isterken ninja kaplumbağalar ve onların gizemli güçleri büyük bir sınavdan geçiyor.

Carter (5 Ağustos)

Hafızasını kaybetmiş bir hâlde uyanan bir adam, kulağındaki cihazdan gelen gizemli bir sesin talimatlarını takip ederek tehlikeli bir rehine kurtarma operasyonuna atılır.

Gönül (10 Ağustos)

Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz’a âşık olur. Ama ne töre kuralları ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.

School Tales The Series 1. Sezon (10 Ağustos)

Tayland’ın usta korku filmi yönetmenlerinin imzasını taşıyan hayalet hikâyelerini içeren bu antolojide, lise koridorlarında korkunç olaylar yaşanıyor.

Locke & Key 3. Sezon (10 Ağustos)

Babalarının öldürülmesinin ardından anneleriyle birlikte atadan kalma bir eve taşınan üç kardeş, güçleri ve sırları açığa çıkaran sihirli anahtarları keşfeder.

Day Shift (12 Ağustos)

Vampir avcısı bir baba, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmalıdır. Yani ekmek vampirin ağzında, hem de kelimenin tam anlamıyla!

Barbie: Princess Charm School (16 Ağustos)

Barbie, Prenses Cazibe Okulu’na katılmak için seçilen iyi kalpli bir kız olan Blair’i canlandırıyor. Bu büyülü yerde yeni arkadaşlar edinir ve her kızın içinde bir prenses olduğunu keşfeder.

Royalteen (17 Ağustos)

Bir genç, veliaht prens ile beklenmedik bir aşk yaşadığında, skandallarla dolu geçmişini ve büyük bir sırrı açığa çıkarmak için mücadele eder.

Öyle veya Böyle (17 Ağustos)

Üniversite mezuniyetinin arifesinde, Natalie’nin hayatı paralel gerçeklere ayrılır: Birinde hamile kalır ve çocuğunu büyütmek için memleketinde kalır, diğeri ise hayalindeki kariyerini sürdürmek için Los Angeles’a taşınır.

Glow Up The Next Makeup Story 4. Sezon (19 Ağustos)

Bu yarışma programında makyaj sanatçısı adayları, güzellik sektöründe kariyer yapma fırsatı elde etmek için renkli zorlukları aşmaya çalışıyor.

365 Gün Daha (19 Ağustos)

Sicilya’nın en tehlikeli mafya patronlarından biri olan Don Massimo Torricelli’nin eşi Laura’nın hayatı hiç de kolay değildir. Çünkü Massimo’nun zalim düşmanları vardır. Laura’ya yönelik bir saldırının ardından, Massimo ve Laura’nın tutkulu ilişkilerinin üzerine karanlık bulutlar gezmeye başlar. Laura’nın yolunun, İspanyol yeraltı dünyasının bir üyesi olan yakışıklı Marcelo Matos ile kesişmesiyle Laura ve Massimo’nun birbirlerine duydukları büyük çekim tehlikeye girer.