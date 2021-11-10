NFC Ne Demek? NFC Özelliği Nedir?

Yaşadığımız çağ itibariyle teknoloji her gün gelişiyor. Bu durumda günlük hayatımızda bizlere birçok kolaylık sağlıyor. NFC’de hayatımıza kolaylaştıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. NFC, Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi özelliğidir. Birçok akıllı telefon kullanıcısının aklında NFC özelliği nedir sorusu yer alıyor.

Şöyle ki telefonunuzun yakında bulunan başka bir cihazla temassız bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. Bunun için cihazlar arasındaki mesafe önemlidir. İki cihaz arasında bağlantı olabilmesi için maksimum 4 santimetre yakınlık gerekmektedir. İki cihaz arasında bağlantı oluşturan NFC, bağlantı kurulan cihazlar arasında iletişim kurmasını sağlar. WI-FI, 3G, 4.5G ve LTE gibi özellikler göz etmeksizin bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca NFC için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor.

Mobil bankacılık uygulamalarında NFC ile işlem özelliğini ayarlardan aktif edebilirsiniz. Böylece ödeme yapacağınız pos cihazlarında NFC desteği varsa, kredi kartınız olmadan temassız ödeme yapabilirsiniz. Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle bu özellik bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor.

Hangi Akıllı Telefonlarda NFC Özelliği Var?

Son yıllarda piyasaya çıkan hemen hemen her akıllı telefonda NFC özelliği bulunuyor. Özellikle birçok Android akıllı telefonlara da bu özellik daha fazla mevcut. Akıllı telefonunuzda NFC özelliğini olup olmadığını kontrol edebilmek çok kolay.

Akıllı telefonunuzda NFC özelliğini kontrol etmek için;

Ayarlar > Bağlantılar > Diğer Bağlantılar bu yolunu izlemenizle beraber NFC özelliğini kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca NFC özelliği Bluetooth özelliği ile tamamen farklıdır. NFC özelliğinin çalışabilmesi için herhangi bir güce ihtiyacı yoktur. Radyo dalgaları ile temassız bir iletişim sağlar.

NFC Özelliği ile Hangi İşlemler Yapılır?

Telefon numarası göndermek

Fotoğraf göndermek

Konum paylaşımı

Ödeme yapmak

Belge transferi

Tüm bu işlemleri akıllı telefonunuzda bulunan NFC özelliği ile kolayca yapabilirsiniz. Ancak birçok kullanıcı NFC’nin güvenli olup olmadığını merak ediyor. NFC’nin herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor.

Ancak cihazlar arasında çok yakın bir mesafe olması gerektiğini için, güvenlik açığı çok zor oluyor. Ayrıca telefonunuzda ki ayarlar kısmında, tek hamleyle NFC’yi kapatıp açabilir, hatta şifre koyabilirsiniz.

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