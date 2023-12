Son dönemde Çin ambargosundan dolayı bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar görülüyor. Bu fiyat artışlarından kaçınmak isteyen bazı vatandaşlar ise kaçakçılık yoluna başvuruyor. Son dönemde özellikle teknolojik ürünler kaçak yollardan ülkeye alınmaya çalışılıyor. Nintendo Switch oyunları da kaçakçılığa konu olan son teknolojik ürünler arasında kendisine yer buldu.

Nintendo Switch Oyunları Kaçakçılığa Konu Oldu

Çin’e kaçak yollardan sokulmaya çalışılan teknolojik ürünlere bir yenisi daha eklendi. Nvidia’nın ekran kartları ve ardından Intel işlemcilerin kaçakçılığının ardından şimdi de Nintendo Switch oyunları kaçakçılık gündemine oturdu. Yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesine gizlenen 300 Nintendo Switch oyunu görevliler tarafından yakalandı.

Hava alanı olağan kontrolleri sırasında tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadından şüphelenen görevliler, kadının üzerini ve tekerlekli sandalyeyi aradılar. Aramada tekerlekli sandalyenin gizli bir kısmından Nintendo oyunları çıktı. Şüphelerinde haklı çıkan görevliler, buldukları 300 adet oyuna el koydu. Yakalanan 300 Nintendo Switch oyununun yaklaşık 15 bin Euro değerinde olduğu belirtiliyor.

Nintendo oyunlarından önce, Nvidia ekran kartı kaçakçılığı da canlı istakoz kargosunda ele geçirilmişti. Teknoloji ürünleri ucuz fiyata ülkeye sokmak isteyen kaçakçılar yeni yöntemler bulmakta gecikmiyor. Oyun sektörü de bu kaçakçılıktan giderek daha fazla nasibini alıyor.

Kaçakçılığa Konu Olan Oyunlardan Bazıları!

Nintendo Switch taşınabilir el konsolu, oyun tutkunları tarafından oldukça beğeniliyor. Hem konsol hem de oyunları, oyuncular tarafından rağbet gören teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Nintendo Switch’in kaçakçılığa konu olan bazı oyunları şu şekildedir:

– Super Mario RPG

– Super Mario Bros.

– Alto’s Odyssey

– Hogwarts Legacy

– Sonic Superstars

– Among Us

– Mortal Combat 1

– EA Sport FC 24

– The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

– Animal Crossing: New Horizons

– The Legend of Zelda Breath Of The Wild

– Arena of Valor

– Pikmin 4

– NBA 2K21

– Wolfenstein II: The New Colossus

– Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

– Unravel Two

– Ring Fit Advanture

– Splatoon 3

– Bayonetta

– Mario Rabbids Sparks of Hope

– Super Mario Party