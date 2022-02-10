Nokia 105 African Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, Afrika için tasarlanmış yeni bir özellikli telefon piyasaya sürdü. Model Nokia 105 African Edition olarak adlandırılıyor ve 2019’da piyasaya çıkan modele benziyor diyebiliriz.

Nokia 105 ilk olarak 2019’da satışa çıktı ve şirket geçen yıl 4G bağlantısıyla gelen yeni bir sürümünü piyasaya sürdü. Bu yeni modelde benzer bir şey yok; ancak dayanıklı tasarımını koruduğunu belirtelim.

Nokia 105 African Edition, 1.77 inç QVGA ekranla geliyor ve popüler Snake dahil olmak üzere 10 oyun içeriyor. Aynı şekilde polikarbonat bir arka tasarıma sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Özellikli telefon, 4MB RAM ve Unisoc 6531E işlemci desteği taşıyor. Telefonda 4MB depolama yer alıyor. Telefon, Series S30+ işletim sistemiyle çalışıyor ve yalnızca 2G bağlantısını destekliyor. 18 güne kadar dayanacağı söylenen 800 mAh‘lik bir pille geliyor. Telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.