Nokia 2660 Flip’e iki yeni renk geldi!

Avusturyalı bir şirket, Nokia 2660 Flip‘e iki yeni renk ekledi. Nokia 2660 Flip, başlangıçta siyah, mavi ve kırmızı renklerde piyasaya çıkmıştı şimdi ise yeşil ve pembe renkler eklendi. Nokia 2660 Flip’in yeni renk çeşitleri önceki modelle aynı kalıyor.

Nokia 2660 Flip, KaiOS ile çalışmayan ilk Nokia flip telefonuydu. 2,8 inç ana ekran ve 1,77 inç ikinci ekrandan oluşan çift ekrana sahipti. 2660 Flip, Unisoc T107 işlemci ile donatılmıştı ve microSD kart ile 32 GB’a kadar depolama alanı desteği taşıyordu. Nokia 2660 Flip ayrıca bir MP3 Çalar, FM Radyo ve Bluetooth 4.2 bağlantısına sahipti.

1.450 mAh pil ve mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilen telefonda, 0,3 MP kamera ve LED flaşın yanı sıra 5 kişiye kadar hızlı arama için acil durum düğmesi bulunuyor.

Nokia 2660 Flip’in yeni renk modellerine göre yeşil model, altın renkli bir D-pad’e ve kamera kısmına sahip. Telefonun tuş takımı, gövdenin yeşil renginden daha koyu. Öte yandan, 2660 Flip’in pembe çeşidi, koyu pembe bir tuş takımını ve D-pad’in pembe kaplamasını yansıtıyor.

Nokia 2660 Flip’in iki yeni renk çeşidinin ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Nokia 2660 Flip’in resmi ürün sayfasında henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte, Nokia’nın 2660 Flip’in yeni renk modelleri için aynı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.