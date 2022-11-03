Nokia 2780 Flip tanıtıldı – Özellikleri ve fiyatı

HMD Global en yeni flip telefonunu tanıttı, ancak katlanabilir bir amiral gemisi değil, daha çok temel özellikli bir telefon. Nokia 2780 Flip ve eski güzel kapaklı tasarımı, T9 klavyesi ve dokunmatik ekranı yok.

Telefonun iç tarafında 2,7” TFT ekran, dış tarafında ise 1,77” (diyagonal) ikinci bir ekran bulunuyor. Kapakta ayrıca sabit odaklı ve LED flaşlı bir 5MP kamera bulunuyor.

2780 Flip, 1.3 GHz’de çalışan dört çekirdekli bir CPU’ya ve 150 Mbps’lik maksimum bağlantı hızlarını destekleyen bir X5 LTE modeme sahip Qualcomm 215 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Telefon, görüşme sırasında mesaj göndermeye izin veren gerçek zamanlı mesajlaşma olan VoLTE ve RTT’yi destekler.

Nokia, telefonu 512MB dahili depolama ve 4GB RAM ile listeledi, ancak bu bir karışıklık olabilir çünkü özellikli bir telefonun çok fazla belleğe ihtiyacı yoktur. KaiOS 3.1 üzerinde çalışır ve FM Radyo, MP3 desteği ve Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği gibi özellikler getirir.

1450 mAh pil çıkarılabilir ve bu özellik bu günlerde çok nadirdir.

Nokia 2780 Flip, Nokia 2760 Flip’e çok benziyor ve en büyük değişiklik, FM radyo desteğinin yanı sıra iki farklı renk – Kırmızı ve Mavi’ye sahip olmasıdır. Fiyat 90 $ olarak belirlendi ve satışlar 15 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayacak.