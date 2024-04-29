Bir zamanların efsanesi, Nokia’nın sektör lideri olduğu yıllardaki tuşlu telefonu 3210, yeni versiyonu ile çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemizde cep telefonu kullanımının yaygınlaştığı yıllarda en çok kullanılan modellerden biri olan Nokia 3210 2024 versiyonu yakında çıkıyor. Mayıs ayında tanıtımının yapılması beklenen telefonun bilinen özellikleri içeriğimizde…

Nokia 3210 2024 Versiyonu Yakında Çıkıyor!

Nokia’nın efsane modeli 3210, 25 yıl aradan sonra yeniden piyasaya çıkıyor. Paylaşılan bir görsele göre HMD Global Nokia 3210 modelinin yeni versiyonu için çalışıyor. Nokia’nın ikonik tuşlu telefonlarını yenilemeye devam eden HMD Global, markanın en çok kullanılan telefonlarından biri ile gündeme geldi.

İnternete sızdırılan bir lansman görselinde görüldüğü üzere, HMD Global 3210’un ana tasarım özelliklerine sadık kalmışa benziyor. Yeni 3210 düğme düzeninin, orijinalindeki düğme düzeni ile aynı olması gözlerden kaçmıyor. Bu önemli bir detay çünkü 3210 düğme düzeni onun unutulmaz olmasını sağlayan unsurlardan biri.

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Cihazın ana öğelerini bozmadan çağımız standartlarına getiren HMD Global, bu kapsamda tasarımı 2024 yılına uygun bir hale getirmiş görünüyor. Görselde görüldüğü üzere cihaz bir arka kameraya sahip. Nokia logosu cihazın arka kısmında yer alıyor ve bununla birlikte HMD amblemi de arka, alt kısımda bulunmakta.

Nokia 3210 retro görüntüsü bozulmadan geliştirilen cihazda 4G bağlantısı ve Bluetooth özelliği bulunmakta. Bunların yanı sıra batarya kısmında da birtakım değişiklikler yapılmış ve pil süresi uzatılmış durumda. HMD Global tarafından geliştirilen bu cihaz; çağımız gereksinimlerini sağlayan ancak nostaljik bir anlamı olması ile oldukça ilgi çekeceğe benziyor. Özellikle 2000’li yıllarda genç yaşta olan bireyler için oldukça bu haber oldukça heyecan verici diyebiliriz.

Nokia 3210 2024 Modeli Özellikleri ve Fiyatı!

Nokia 3210 2024 modelinin teknik özellikleri konusunda henüz yeterli bilgi bulunmuyor. Ancak merak edenler için belirtmeliyiz ki cihazın Mayıs ayı içersinde tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelen duyumlara göre HMD’nin bu telefonu Mayıs ayında kullanıcı ile buluşturması bekleniyor. Yani Nokia’nın bu efsane modelinin tüm özellikleri yakında ortaya çıkacak.

Tüm bunların yanı sıra elbette en çok merak edilen detaylardan biri de cihazın fiyatının ne kadar olacağı. Bu konuda henüz bir bilgi olmasa da Nokia 3210 2024 modeli fiyatının 100 dolar seviyesinde olması beklenmekte.