Nokia, 6.52 inç ekran ve 4.470 mAh Bataryaya Sahip G300’ü duyurdu

Nokia, ABD pazarına yönelik yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefonu duyuruyor. Nokia G300, size 5G desteği sağlayan 200 dolarlık bir akıllı telefon, ancak bu fiyat noktasında başka ne alıyorsunuz?

Ön tarafta, 8 MP selfie kamera barındıran v-çentikli HD+ (720p) çözünürlüğe sahip 6,5 inç ekran bulunuyor. Çerçeveler çok ince değil ama bu fiyat noktasında kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve yüz kilidi açma desteği de var.

Nokia G300, 4 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 480 5G yonda seti tarafından desteklenmektedir. İlki, 2 GHz’de saat hızına sahip 2 çekirdekli ve 1.8 GHz’de saat hızına sahip altı çekirdekli bir A55 çekirdek kümesine sahip sekiz çekirdekli bir yonga setidir. G300, kutudan çıkar çıkmaz önceden yüklenmiş Android 11 ile 64 GB genişletilebilir depolama ile gelecek.

Arka tarafta, G300’ün üçlü kamera sistemi, ana 16MP kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera ve portre fotoğrafları çekmek için 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Kamera ayrıca Gece modu, EIS, OZO surround ses ve rüzgar sesi iptalini de destekler.

Son olarak, G300, 18W hızlı şarjı destekleyen 4.470 mAh pili ile iki güne kadar pil ömrü talep ediyor.

Nokia G300, 19 Ekim’den itibaren 200 $ fiyatla satışa sunulacak.